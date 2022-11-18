Comment donner la priorité à sa santé mentale après une grossesse

Après avoir passé une quarantaine de semaines à faire grandir un être humain, et avoir consacré des minutes ou des heures (ou des jours !) à l'accouchement, il n'est pas rare de se sentir épuisée, débordée et en proie à de véritables montagnes russes émotionnelles. Et ce phénomène n'est pas à négliger : après l'accouchement, certaines femmes doivent faire face au choc inattendu et au chagrin d'une sensation de perte, tandis que d'autres souffrent d'anxiété post-partum, de dépression ou d'autres troubles cliniques. Si vous vous retrouvez dans ce cas, demandez de l'aide à votre médecin dès que possible.

Et même si les choses se passent relativement bien, il est aussi tout à fait normal d'avoir le sentiment que tout est très difficile. En effet, jusqu'à 80 % des femmes souffrent de « baby blues » au cours des deux premières semaines qui suivent l'accouchement.

« Les défis de la période post-partum sont fortement sous-estimés », explique Amanda Williams, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland en Californie et membre du conseil consultatif Nike (M)ove Like a Mother. « Les gens passent tellement de temps à s'inquiéter de l'accouchement, qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point la phase qui suit peut être difficile. »

Entre la récupération physique, les changements hormonaux et les nouvelles réalités qu'implique l'arrivée d'un nourrisson, il est impossible de prédire avec exactitude comment se passeront les premières semaines. Mais vous pouvez et devez trouver des moyens de prendre soin de vous. Vous trouverez ci-dessous cinq suggestions, soutenues par des spécialistes, pour traverser ces premières semaines éprouvantes et vous protéger sur le plan psychologique.