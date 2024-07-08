Chaque athlète a ses préférences en termes de chaussures de running. Et c'est exactement pareil pour l'ajustement de la chaussure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Le plus important, c'est le confort des pieds, explique Lydia O'Donnell, coach Nike Running.

« L'ajustement d'une chaussure de running dépend des préférences de chacun et chacune. Une partie des athlètes aiment avoir un peu d'espace dans la chaussure, notamment pour que les orteils puissent respirer. D'autres préfèrent courir avec une chaussure bien ajustée et un bon maintien. « Trouver l'équilibre parfait peut prendre du temps. Mais l'essentiel pour commencer, c'est de trouver le niveau de confort "normal" ».

Pour t'aider dans ta recherche, nous avons demandé conseil aux experts et aux coachs de running Nike. Voici leurs réponses à toutes tes questions pour te permettre de trouver l'ajustement parfait.