Comment utiliser un manchon de compression

Les jambières de compression sont indiquées pour les sports impliquant le bas du corps et nécessitant une grande mobilité comme le football, le basketball, le vélo, le running, la musculation et le football américain (entre autres).

Les modèles les plus utilisés sont les molletières, les genouillères et les chevillères de compression.Les manchons pour les articulations comme la cheville et le genou doivent être rembourrés avec de la mousse pour offrir plus d'amorti et de maintien et ainsi réduire encore davantage les vibrations musculaires et le risque de blessure.



Il peut être utile d'associer des manchons de compression sur le haut et le bas du corps pour les sports mobilisant le corps tout entier, comme le football américain ou le basketball.