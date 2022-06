Comment surmonter ses plus grandes peurs, selon l'auteur Lewis Howes

Nous développons tous un éventail de compétences à l'école, mais il y a probablement un sujet essentiel que vous n'avez jamais vu en classe : la gestion des sentiments. Alors quand nous sommes confrontés aux vraies difficultés de la vie (Lewis Howes a vécu la violence sexuelle, l'incarcération de son frère et une blessure qui a mis un terme à sa carrière professionnelle de football), on ne sait pas comment faire face, et encore moins comment s'épanouir. Après s'être épanché un moment sur le canapé de sa sœur, Lewis a décidé d'affronter ses plus grandes peurs (les fameux sentiments) et de se montrer vulnérable. Désormais animateur de podcasts populaire, auteur à succès, coach d'affaires et joueur de handball dans l'équipe des États-Unis, Lewis s'est donné pour mission d'aider les autres à trouver l'excellence en se confrontant à leurs peurs. Dans cet épisode, ce touche-à-tout se confie à Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, et raconte comment il a amélioré sa santé physique et mentale en surmontant sa honte et une crise identitaire, et comment il a pu compter sur des mentors pour se transformer en « athlète de la vie ». Ses conseils pour dresser la liste de ses peurs, baisser les masques (il a d'ailleurs des mots particulièrement forts à l'attention des auditeurs masculins sur ce point) et réfléchir de manière exponentielle peuvent nous aider à créer notre propre parcours sur l'intelligence émotionnelle. Mieux vaut tard que jamais.