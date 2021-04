Comment la danse crée des liens

Pouvez-vous nous parler un peu de la différence qu'il y a entre danser seule et danser dans une troupe ou dans un collectif ?



Mette : Nous travaillons chacune de notre côté, mais c'est quand nous sommes ensemble que la magie opère vraiment. Seules, on s'ennuie. On ressent comme un vide. Comment s'inspirer des autres ? Comment progresser ? Comment trouver l'inspiration ? C'est une telle chance d'avoir ces filles toujours à mes côtés. Elles m'ouvrent sans cesse de nouveaux horizons et sont toujours là pour me donner un avis extérieur.



Elise : Je crois que nous comprenons toutes à quel point c'est un travail exigeant, et les sacrifices que ça demande. Chacun de nos parcours est unique, mais nous passons toutes par les mêmes étapes à un moment ou à un autre, car notre corps est notre outil de travail. Nous sommes l'œuvre. La danse nous fait bouger à l'extérieur comme à l'intérieur.



Fatou : Nous nous nourrissons aussi d'énergie, c'est pour cela que suivre des cours en groupe et s'entraîner seule sont deux choses qui n'ont rien à voir. En cours, on ressent l'enthousiasme que tout le monde éprouve à l'idée de s'entraîner et de danser.



Comment avez-vous vécu ces derniers mois, sans la possibilité de se relier à travers le mouvement et de danser comme vous en aviez l'habitude ?



Mette : Je me sens très chanceuse, car j'avais mes colocataires avec moi. Je n'étais pas seule pour danser. Donc je ne peux pas me plaindre, mais je sais que ç'a été difficile pour certaines personnes qui n'avaient plus cette possibilité de s'exprimer. Pour certains, la vie se résume à la danse. Elles s'entraînent, elles vont en cours de danse. Et tout d'un coup, plus rien. Ça doit être vraiment dur mentalement. Seul, on ne s'amuse qu'un temps.



Elise : On ne peut pas ressentir la présence d'un professeur ou de la personne qui vous enseigne les pas. On ne peut pas ressentir leur énergie. Les professeurs ne peuvent plus apporter d'éventuelles corrections, parce qu'ils ne vous voient plus. C'est un peu à sens unique. J'aime être dans une grande salle remplie de gens. J'aime regarder autour de moi et me sentir inspirée. Même si c'est génial de pouvoir danser avec mes deux colocataires, ça me manque vraiment d'être au milieu de 30 ou 40 personnes, et de les voir tout donner à l'entraînement. On transpire ! La plupart d'entre ont du mal, parce que c'est dur. Tout le monde s'entraînent vraiment à fond, et cette atmosphère me manque.