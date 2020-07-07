Comment inciter vos enfants à faire du sport

Comment donner envie de bouger à vos enfants
Coaching
Par Nike Training
Vous ne pouvez pas simplement convaincre vos enfants de faire du sport, vous devez réussir à rendre cette activité amusante.
Donnez à vos enfants l'envie de bouger tous les jours en organisant des activités fun qui les inciteront à se dépenser. Nous avons des astuces pour faire comprendre à vos enfants que l'exercice physique les aide à se sentir mieux. Comment ? En leur posant des questions.
En faisant accepter à vos enfants l'idée que l'exercice physique peut être amusant, vous êtes seulement à mi-chemin pour les faire bouger. L'autre moitié ? C'est de veiller à ce qu'ils y attachent de l'importance, pour qu'ils veuillent bouger d'eux-mêmes.
Comme pour les adultes, « vous ne pouvez pas forcer vos enfants à ressentir quoi que ce soit », explique Diana Cutaia, fondatrice de Coaching Peace Consulting, qui travaille avec l'équipe Nike Social and Community Impact. « En revanche, vous pouvez leur donner des occasions de réfléchir sur ce qu'ils ressentent, pour qu'ils tirent leurs propres conclusions. »
Pendant cinq jours d'affilée, faites en sorte que votre enfant fasse avec vous un entraînement de notre programme « Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez » ou une autre activité cardio (comme jouer à chat dans le jardin). Chaque matin après le premier jour, posez-lui une série de questions pour savoir comment il se sent, explique Diana Cutaia. Voici quelques exemples : « Est-ce que tu te sens différent aujourd'hui ? Tu te sens plus en forme ? Tu as mieux dormi ? Tu veux faire d'autres activités du même genre ? » Ces amorces aideront votre enfant à remarquer des sensations et des effets dont il n'aurait pas pris conscience tout seul, sans pour autant lui donner l'impression que vous voulez le « convaincre » de quelque chose.
« Les adultes ont tendance à faire les choses en partant d'une motivation scientifique, mais les enfants, eux, sont généralement plus inspirés par une histoire »
Brian Nunez, coach Nike
À partir de là, vous avez les bases sur lesquelles vous appuyer. Au bout de deux ou trois semaines d'exercice physique régulier, demandez-lui « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? » ou « Qu'est-ce que ton corps est capable de faire et que tu ne pensais pas pouvoir faire ? », suggère Diana Cutaia. Ça l'encouragera à écouter son corps, et son mental devrait naturellement prendre le relais. « Laissez la biologie faire le travail pour vous. Pas besoin de forcer les choses, explique-t-elle. Nous sommes faits pour bouger et lorsque les enfants font suffisamment d'exercice physique, ils comprennent naturellement que rester actif est bon pour eux. »
Même s'il peut sembler intéressant d'enseigner à vos enfants tous les bienfaits du sport, il vaut mieux ne pas parler des aspects biologiques. « Les adultes ont tendance à faire les choses en partant d'une motivation scientifique, mais les enfants, eux, sont généralement plus inspirés par une histoire », explique Brian Nunez, coach Nike.
Par exemple, au lieu de dire à votre enfant que les squats sautés rendront ses jambes fortes et robustes, expliquez-lui qu'une grenouille affamée a besoin de jambes fortes et rapides pour bondir et attraper plus de mouches sur l'étang, et qu'en s'entraînant à sauter, il deviendra de plus en plus rapide. Ou la prochaine fois qu'il fera un exercice basé sur la rapidité, comme des jumping jacks, dites-lui que c'est grâce à des exercices comme celui-là que son danseur ou son basketteur préféré est aussi rapide sur ses pieds.
Si vous présentez les choses d'une manière compréhensible pour eux et en les reliant à quelque chose qui leur tient à cœur, ils auront beaucoup plus envie de bouger et prendront plus de plaisir à le faire.
À partir de là, vous avez les bases sur lesquelles vous appuyer. Au bout de deux ou trois semaines d'exercice physique régulier, demandez-lui « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? » ou « Qu'est-ce que ton corps est capable de faire et que tu ne pensais pas pouvoir faire ? », suggère Diana Cutaia. Ça l'encouragera à écouter son corps, et son mental devrait naturellement prendre le relais. « Laissez la biologie faire le travail pour vous. Pas besoin de forcer les choses, explique-t-elle. Nous sommes faits pour bouger et lorsque les enfants font suffisamment d'exercice physique, ils comprennent naturellement que rester actif est bon pour eux. »
Même s'il peut sembler intéressant d'enseigner à vos enfants tous les bienfaits du sport, il vaut mieux ne pas parler des aspects biologiques. « Les adultes ont tendance à faire les choses en partant d'une motivation scientifique, mais les enfants, eux, sont généralement plus inspirés par une histoire », explique Brian Nunez, coach Nike.
Par exemple, au lieu de dire à votre enfant que les squats sautés rendront ses jambes fortes et robustes, expliquez-lui qu'une grenouille affamée a besoin de jambes fortes et rapides pour bondir et attraper plus de mouches sur l'étang, et qu'en s'entraînant à sauter, il deviendra de plus en plus rapide. Ou la prochaine fois qu'il fera un exercice basé sur la rapidité, comme des jumping jacks, dites-lui que c'est grâce à des exercices comme celui-là que son danseur ou son basketteur préféré est aussi rapide sur ses pieds.
Si vous présentez les choses d'une manière compréhensible pour eux et en les reliant à quelque chose qui leur tient à cœur, ils auront beaucoup plus envie de bouger et prendront plus de plaisir à le faire.