Comment lacer ses chaussures

4 manières courantes de nouer des lacets pour une tenue sûre et décontractée
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Si vous souhaitez apprendre ou enseigner les bases du laçage de chaussures, ce guide visuel des techniques de laçage courantes est un excellent point de départ.
Vous nouez probablement vos chaussures plusieurs fois par jour sans y penser. La plupart des gens ont une méthode de laçage préférée, probablement basée sur la façon dont ils ont appris à le faire lorsqu'ils étaient enfants. Mais avec quelques petits ajustements, il est facile d'optimiser les techniques de base du laçage de chaussures pour profiter d'un meilleur confort, de nœuds plus serrés et d'une tenue plus sûre. Lisez la suite pour savoir comment.
Comment nouer des lacets : 4 techniques courantes
Pour la plupart des activités décontractées, il est important d'avoir un nœud qui ne se défait pas, et qui est bien serré, soigné et centré. Voici quatre techniques de laçage courantes, chacune variant légèrement en fonction de vos besoins.
1.Nœud de lacets standard
Si un nœud de lacet standard ne garantit pas nécessairement la sécurité d'une chaussure de running, il est parfait pour les sneakers décontractées. Si vous avez besoin d'un peu plus de sécurité, vous pouvez toujours faire un double nœud (voir n° 4 ci-dessous), mais dans la plupart des cas, cette méthode de nœud simple convient parfaitement.
Comment lacer vos chaussures avec un nœud standard :
- Croisez les lacets pour former un « X ».
- Enroulez le lacet supérieur sous le lacet inférieur et tirez dessus.
- Faites une boucle avec une extrémité du lacet.
- Enroulez l'autre lacet autour de la boucle une fois.
- Faites une autre petite boucle avec le lacet enroulé et faites-la passer par le « trou » au milieu.
Cette méthode est donc connue sous le nom de « nœud standard » et c'est très probablement la façon dont vous faites vos lacets tous les jours.
2.Nœud de lacets à deux boucles (alias le « nœud à oreilles de lapin »)
Autre nœud standard pour les chaussures décontractées, le nœud à deux boucles, également connu sous le nom de « nœud à oreilles de lapin ». C'est la méthode que beaucoup d'enfants apprennent en premier. Cette méthode est facile à enseigner et à apprendre, mais ce n'est pas toujours le moyen le plus rapide de nouer des lacets.
Comment lacer vos chaussures avec un nœud à deux boucles :
- Croisez les lacets pour former un « X ».
- Enroulez le lacet supérieur sous le lacet inférieur et tirez dessus.
- Faites une boucle avec chaque extrémité du lacet (les « oreilles de lapin »).
- Croisez-les et faites passer une boucle dans le « trou ».
- Tirez fermement en tenant chaque boucle en haut.
Conseil : outre le fait que cela prenne plus de temps, le plus gros inconvénient est qu'il est facile de se retrouver avec un nœud de travers et désordonné. Si cela vous gêne, allez-y lentement et terminez en tirant fermement.
3.Nœud de rosette
Pour un laçage encore plus sûr et qui n'est pas plus compliqué que les autres, essayez le nœud de rosette. Cette méthode est une variation du nœud de lacet standard avec une étape différente. Au lieu d'enrouler le deuxième lacet autour de la boucle une fois, enroulez-le deux fois. Toutes les autres étapes sont identiques à celles du nœud standard.
Comment lacer vos chaussures avec un nœud de rosette :
- Croisez les lacets pour former un « X ».
- Enroulez le lacet supérieur sous le lacet inférieur et tirez dessus.
- Faites une boucle avec une extrémité du lacet.
- Enroulez l'autre lacet autour de la boucle deux fois.
- Faites une autre petite boucle avec le lacet enroulé et faites-la passer par le « trou » au milieu.
4.Double nœud de rosette
Cette technique est une autre variation de la méthode de laçage standard avec une étape supplémentaire pour plus de sécurité. C'est une bonne technique à utiliser si vous voulez éviter que vos lacets ne se défassent.
Comment lacer vos chaussures avec un double nœud de rosette :
- Croisez les lacets pour former un « X ».
- Enroulez le lacet supérieur sous le lacet inférieur et tirez dessus.
- Faites une boucle avec une extrémité du lacet.
- Enroulez l'autre lacet autour de la boucle une fois.
- Faites une autre petite boucle avec le lacet enroulé et faites-la passer par le « trou » au milieu.
- Terminez en croisant les deux boucles et en enroulant une boucle sous l'autre et en tirant dessus.
Conseil : cette méthode de laçage est idéale lorsque vous utilisez des lacets synthétiques ou enduits, qui peuvent faire glisser les nœuds plus facilement.
Une brève histoire du laçage de chaussures
Depuis l'Antiquité, les gens utilisaient une sorte de ficelle pour lacer leurs chaussures. Mais les lacets tels que nous les connaissons aujourd'hui existent depuis 1790, date à laquelle l'Anglais Harvey Kennedy a déposé un brevet pour le modèle à lacets. Bien que le concept des lacets existait depuis bien longtemps, Kennedy peut revendiquer l'embout de lacet, le petit bout en plastique ou en métal situé à l'extrémité de chacun de vos lacets.
Combien de façons y a-t-il de lacer des chaussures ?
Si vous faites le calcul, il existe plus d'un milliard de façons de lacer vos chaussures, en supposant que votre chaussure possède six paires d'œillets, le nombre standard. La façon dont vous passez le lacet à travers les œillets a un impact sur l'aspect des lacets et leur tenue. Certains de ces nœuds ne sont peut-être pas les plus rapides, mais ils auront un impact sur le look et le confort de vos chaussures.
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