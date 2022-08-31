Comment assouplir un gant de baseball ou de softball
Entretien des produits
Ces conseils vous permettront de transformer un gant neuf et rigide en un gant ajusté que vous porterez pendant des années.
Un nouveau gant de baseball ou de softball est un investissement important : c'est un équipement susceptible d'être porté pendant de nombreuses saisons. Et comme tous les joueurs et joueuses le savent, il est essentiel de bien assouplir le gant avant de jouer avec. Cet équipement doit être une extension naturelle de votre main, capable d'accueillir facilement la balle.
Mais ne vous précipitez pas à manipuler le cuir juste pour permettre au gant de se fermer, prévient George Capen, coach de baseball à l'Université de Georgetown et ancien joueur de baseball en ligue mineure.
« La priorité doit être d'assouplir [le gant] aux bons endroits, explique-t-il. La pire chose qui puisse arriver, c'est de l'assouplir pour qu'il soit souple et utilisable, mais que vous ne soyez pas satisfait ou satisfaite de la manière dont vous réceptionnez la balle ou que vous ne le trouviez pas confortable. »
Pour assouplir correctement un gant, il faut veiller à ce que le cuir soit suffisamment souple pour se fermer, mais également à ce qu'il s'adapte à la forme de votre main et à votre style de jeu. Suivez les conseils de George Capen et de Megan Rembielak, coach de softball pour jeunes à West Palm Beach, en Floride, et ancienne joueuse de softball universitaire, pour transformer un gant tout neuf en un équipement fiable qui vous accompagnera tout au long de la saison.
Pourquoi faut-il assouplir un gant de baseball ou de softball ?
Quand vous achetez un nouveau gant, votre premier réflexe est de faire en sorte qu'il puisse se fermer. Mais contrairement aux solutions de fortune que tentent les joueurs et les joueuses pour y parvenir, les deux coachs expliquent que le but premier d'assouplir un gant n'est pas de le fermer.
« Vous voulez créer la poche la plus grande possible pour accueillir la balle », explique la coach. Vous voulez attraper et loger la balle dans la poche, à la base des doigts, explique-t-elle.
Un gant assoupli comme il se doit possède un grand espace à cet endroit pour accueillir la balle, et non pas l'écraser comme une crêpe. Si le gant est plat, vous allez devoir tirer sur vos doigts pour le garder ouvert, précise Megan Rembielak, ce qui ne permet pas de saisir facilement la balle.
Le coach Capen donne une autre raison d'assouplir un gant tout neuf : faire en sorte qu'il s'adapte parfaitement à votre main et à votre style de jeu. C'est pour cela qu'il suggère d'assouplir le gant non pas avec des astuces, mais avec le temps. Quel est le meilleur moyen d'y parvenir ? L'utiliser souvent.
Assouplir un gant en le portant contribue à le rendre plus malléable aux endroits stratégiques et à s'adapter à la forme de votre main. Et plus vous vous entraînez avec ce gant, plus vous serez à l'aise avec le jour du match.
Comment assouplir correctement un gant de baseball ou de softball
Il existe plein d'astuces et de solutions de fortune pour assouplir un gant de baseball ou de softball. Certaines personnes essayent avec de l'eau chaude, en mettant le gant dans le four ou en roulant dessus en voiture.
« Vous ne voudriez pas mettre une belle veste en cuir toute neuve dans le four. Vous n'arroseriez pas d'eau un manteau ou une mallette en cuir, affirme Megan Rembielak. Alors ne le faites pas non plus avec votre gant. »
Les deux coachs expliquent que c'est avec le temps et à force de l'utiliser qu'un gant tout neuf se fera à votre main et s'assouplira correctement.
« J'ai pour habitude d'assouplir mon gant en faisant des lancers et en travaillant le cuir avec mes mains », affirme George Capen. Cette méthode vous permet de modeler le gant pour qu'il s'adapte à votre poste ou à votre style de jeu.
« J'aime bien étirer un peu le pouce, et au niveau des doigts, j'aime quand ils sont un peu courbés [vers l'intérieur]. Alors quand je fais des lancers et que j'assouplis mon gant, je m'assure de rester concentré là-dessus : courber manuellement le cuir au niveau du pouce et des doigts », explique-t-il.
Ça permet au gant d'agir davantage comme un entonnoir pour les balles basses, et ça permet à la main qui lance d'avoir plus facilement accès à la poche.
Mais il faut du temps pour assouplir un gant à la main et en faisant des lancers. Au début, le gant est rigide. Megan Rembielak estime qu'il faut entre trois semaines et quelques mois pour qu'un gant soit prêt pour les matchs.
Si vous l'utilisez pour certains exercices à l'entraînement, Megan vous conseille de dire à votre coach que vous êtes en train d'assouplir un nouveau gant. Si la balle ressort du gant, il « saura si c'est de votre faute ou de celle de votre gant. Si votre technique est parfaite et que la balle ressort, c'est OK », explique-t-elle.
Entre les répétitions, continuez à travailler le cuir. Et faites-le également à la maison entre chaque entraînement. Megan vous conseille de travailler les doigts du gant pour les assouplir, puis de retourner le gant pour travailler le talon. Pliez-le dans le sens contraire que celui dans lequel vous voulez qu'il se ferme et travaillez-le comme si vous tourniez le volant d'une voiture avec les deux mains pour le détendre.
Le coach Capen suggère de garder votre « ancien gant fiable » pour les matchs et d'utiliser votre nouveau gant pour certaines parties de vos entraînements, pour faire des lancers au quotidien, avec un filet de rebond ou même lorsque vous êtes sur votre canapé, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement assoupli.
Comment assouplir un gant de receveur pour le baseball ou le softball
Il faut procéder différemment pour les gants de receveur, explique le coach Capen. Ces gants sont réputés pour être rigides lorsqu'ils sont neufs. Pour assouplir correctement un gant de receveur, il préconise de rassembler l'index et le pouce de manière à ce que le gant se ferme mieux.
Autre possibilité : aller s'entraîner dans une cage. Pour faire travailler votre gant de receveur avant même qu'il ne se ferme bien, Megan Rembielak propose d'enfiler votre équipement de receveur et d'essayer de rattraper des balles lancées par une machine. Dans cette configuration, ce n'est pas grave si la balle tombe.
Comment entretenir votre gant de baseball ou de softball assoupli
1.Faites attention aux lacets.
Le coach Capen possède un gant qu'il utilise depuis 13 ans. Ce qui fait qu'il est toujours utilisable, c'est qu'il fait bien attention aux lacets.
« Étant donné que les lacets sont aussi en cuir, ils vont naturellement s'assouplir comme le reste. Le gant devient alors un peu plus lâche », prévient-il. En resserrant manuellement les lacets, vous faites en sorte que le gant conserve sa forme avec le temps.
« À l'endroit où il est plus lâche, repérez le lacet qui est à ce niveau et resserrez-le simplement petit à petit », conseille-t-il. Il préconise également de faire attention aux doigts du gant, qui ont tendance à se détendre.
2.Ne laissez pas le gant dans votre sac.
Lorsque vous jetez votre gant dans votre sac, Megan Rembielak explique qu'il peut se tordre dans tous les sens. Au lieu de conserver une poche ouverte et de se fermer autour de la balle pour bien la retenir, le gant peut faire des plis et se fermer à différents angles.
Si vous avez peur de perdre le gant, la coach vous conseille de le ranger dans votre sac de manière à ne pas déformer sa poche. Placez par exemple une balle dans la poche du gant et mettez une sangle ou un élastique autour de la base du gant (et pas au niveau des doigts). La sangle ne doit pas rassembler tous les doigts mais plutôt envelopper la poche au niveau de la balle.
3.Rangez votre gant sur une surface plate, paume vers le bas.
Pour éviter que le gant ne s'aplatisse comme une crêpe, sortez-le de votre sac de baseball ou de softball lorsque vous êtes chez vous et rangez-le sur une table ou une étagère, indique la coach. Le pouce et le petit doigt doivent reposer sur la surface plate (comme une table ou une étagère), et la poche doit être tournée vers la table. Dans cette position, la poche du gant restera bien ouverte.
4.Utilisez l'huile avec parcimonie, ou d'autres produits ménagers courants.
Lorsque des parties du gant commencent à paraître sèches, certains joueurs appliquent de l'huile pour gant pour qu'il conserve sa souplesse. Si vous appliquez de l'huile, faites-le avec parcimonie : ne badigeonnez pas le gant avec, il risquerait d'être tout gras, prévient le coach Capen. Mettez uniquement de l'huile en petite quantité et sur les endroits secs.
Évitez d'utiliser de la crème à raser pour assouplir un gant. Même si c'est une technique qui était très populaire à une époque étant donné que ces crèmes contenaient de l'huile de lanoline, les crèmes à raser actuelles peuvent avoir un effet desséchant sur un gant de baseball ou de softball.
Rédaction : Greg Presto