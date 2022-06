Quelle est la différence entre des chaussures dotées d'une bonne stabilité et un modèle avec contrôle du mouvement ?

La plupart des grandes marques, dont Nike, proposent des chaussures intégrant des fonctionnalités de stabilité et de contrôle des mouvements.Certaines d'entre elles ont même fait l'objet de tests rigoureux.

Par exemple, dans une étude de 12 semaines portant sur 226 hommes et femmes, les chercheurs ont découvert que la Nike React Infinity Run réduisait les blessures liées au running de 52 % au cours d'un programme d'entraînement de 12 semaines.La Nike ZoomX Invincible Run Flyknit est quant à elle un modèle prisé des runners qui souhaitent plus de mousse et de souplesse.

Essayez différents modèles de chaussures et testez-les lors d'un run rapide pour vous faire une idée de la tenue et choisir la paire qui vous convient le mieux.

La plupart des magasins dédiés au running disposent d'un tapis de course ou vous autorisent à faire un test rapide en extérieur.

Prendre le temps de comparer différentes chaussures se montrera payant sur le long terme.En courant avec des chaussures adaptées à votre foulée et à votre style de running, vous vous sentirez plus fort et plus dynamique au fil des kilomètres.