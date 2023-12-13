Célébrons tous les corps
Brisons les tabous
Le sport est une source d'inspiration et d'unité. Il nous donne l'occasion de célébrer la beauté et la diversité de chaque personne. Et pourtant, le manque de confiance en soi reste un problème. En effet, par rapport aux garçons, deux fois plus de filles décident d'abandonner le sport par manque de confiance. Mais toi, tu as le pouvoir de changer ça.
Depuis bien trop longtemps, la société impose aux filles un idéal irréaliste de l'apparence physique. Et cette vision étroite de la beauté impacte aussi le monde du sport. Les potes, la famille, les coachs, les médias… Tout le monde a créé cette image du « corps parfait ». Et cet idéal inatteignable peut avoir de sérieuses répercussions sur la santé mentale des filles et leur pratique du sport. Ensemble, on peut changer ça. Petit à petit, on peut aider ces ados à reprendre confiance en elles et à pratiquer leur sport préféré.
1. Créer des espaces sportifs sûrs pour les filles.
En favorisant la mise en place d'espaces réservés aux filles (vestiaires, toilettes…), on arrive à créer un environnement sûr et agréable. Pour cela, voici quelques points importants : ces espaces doivent être bien éclairés, permettre de se changer en toute intimité, être surveillés par des femmes et interdire l'accès à toute personne extérieure. Si possible, mets à disposition des produits hygiéniques, comme du déodorant et des tampons. L'objectif de ces espaces est d'offrir aux filles de l'intimité, de la sécurité et du confort. Et c'est d'autant plus important à cette période de leur vie où leur corps évolue.
2. Défendre ce qui les rend uniques et promouvoir l'image de soi.
Analyse l'environnement sportif des filles. Détermine les facteurs qui pourraient les empêcher de se sentir bien dans leur corps et qui favoriseraient cet idéal insensé de l'apparence physique. Par exemple, y a-t-il des affiches ou des pubs représentant un certain type d'athlète (mince, grande taille, sans handicap, peau blanche) ? Ou y a-t-il des citations « inspirantes » dans les vestiaires qui encouragent la sous-alimentation et le surentraînement ? Si oui, parles-en à tes coachs. Explique-leur les dangers que représentent ce genre de messages et comment les remplacer par des contenus plus inclusifs et sans lien avec l'apparence physique.
3. Mettre à disposition des tenues supplémentaires (si possible).
Les filles qui portent des tenues inconfortables qui dévoilent certaines parties du corps peuvent avoir du mal à se concentrer sur leur activité physique. En mettant à leur disposition plusieurs tenues différentes (short ou legging, t-shirt ou débardeur), elles peuvent choisir les vêtements avec lesquels elles se sentent le plus à l'aise. Si tu en as la possibilité, c'est parfait. Si tu es membre d'un club sportif ou d'une organisation responsable des tenues de sport des filles, réfléchis à ce que tu pourrais faire pour proposer cette solution. Et si tu es parent ou coach, n'hésite pas à mettre le sujet sur la table. Ça peut faire toute la différence.
4. Attention aux termes employés.
Utiliser des formulations non genrées ou appeler les jeunes athlètes par le pronom de leur choix peut tout changer. C'est simple : plutôt que de dire « allez les gars, on y va ! », opte pour « allez tout le monde, on y va ! ». Cette petite différence peut avoir un impact considérable sur les filles.
5. Éviter les sujets relatifs à l'apparence physique.
Dans ton espace, encourage les filles à ne pas parler de régime alimentaire ou d'apparence physique. Cela vaut pour les remarques concernant leur propre corps, mais aussi pour les commentaires sur celui de leurs adversaires et des membres de leur équipe. Et on évite aussi les petites phrases soi-disant positives, comme « Tu as perdu du poids ? Tu es superbe ! ». On appelle ça des « espaces sans commentaires sur le corps ». Au lieu de parler de l'apparence physique des autres, encourage les jeunes filles à parler de leurs forces et demande-leur comment elles se sentent en faisant du sport. Ce principe est aussi valable à la maison, pendant l'entraînement et à chaque rencontre sportive. Alors, donne l'exemple et tu verras ! Cela n'impactera pas seulement les filles qui t'entourent.
Peu importe l'apparence physique. N'oublie pas que chaque fille devient une athlète quand elle entre sur le terrain ou sur la piste. Pour donner à chacune les meilleures chances de réaliser ses rêves, il est temps de changer la donne et de redéfinir le concept de victoire.
Bouger en toute confiance est un programme élaboré par Nike et Dove pour aider les filles à renforcer leur confiance en elles. Quelle que soit la discipline sportive, elles doivent pouvoir se sentir à leur place. Le contenu du programme a été réalisé en partenariat avec le Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport et le Centre for Appearance Research.
Pour consulter l'intégralité des ressources, rends-toi sur le site suivant :