Bowls graines de chia et fruits rouges

Délicieux, facile à préparer et à modifier selon vos envies : vous allez craquer pour ce petit déjeuner ultra-nutritif. Il contient tout ce qu'il vous faut pour faire le plein d'énergie de bon matin.



Petite mais bourrée de nutriments, la graine de chia est le super-aliment idéal pour booster votre run ou vous aider à refaire le plein d'énergie après une séance de musculation. Pour économiser 15 minutes chaque matin et profiter d'un petit déjeuner sain et naturellement sucré, préparez une grande quantité de ces bowls vegan aux graines de chia et fruits rouges, et réalisez des portions pour toute la semaine.