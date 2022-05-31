Quels sont les bienfaits de la danse ?

Selon le type de danse, l'intensité et le style peuvent varier. De même, chaque type de danse peut cibler différents types de mouvements musculaires, explique le Dr Carrie Skony, chiropracteure et médecin du sport certifiée en chiropractie. Par exemple, la danse classique requiert des mouvements lents et contrôlés avec des périodes de sauts, ce qui permet d'améliorer l'endurance musculaire au niveau de la ceinture abdominale, des bras et des jambes.

« Ce type de renforcement peut contribuer à développer les muscles longs et toniques qui sont souvent associés à la danse classique », explique le Dr Skony.

D'après une étude de 2019 publiée dans la revue Anatomy, la danse classique favorise l'adaptation des muscles, car le corps doit s'adapter aux cinq positions de base impliquant une rotation des jambes. Les chercheurs ont constaté que ces adaptations entraînaient une bonne stabilité posturale, ce qui en danse classique sollicite tous les muscles du corps. Et ces développements posturaux peuvent contrer les effets d'une position assise au travail ou dans les transports, précise le Dr Skony.

Si vous avez envie d'essayer un autre type de danse, la chiropracteure explique que des styles de danse plus énergiques, comme le hip-hop, le jazz ou les danses de salon, peuvent nécessiter une certaine explosivité. Une étude de 2014, publiée dans le Journal of Sports and Physical Education, suggère que la danse permettrait de développer la force car les muscles doivent résister au poids du corps, mais également l'endurance car les muscles s'habituent à fournir un effort intense prolongé (les danses de salon et la danse en ligne sont particulièrement bénéfiques pour l'endurance).