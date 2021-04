Au-delà de la coupe : Lillian Ahenkan (alias « @FlexMami ») s'habille pour elle-même

Comme lorsque tu évitais de porter de la couleur au lycée, est-ce que tu ressens encore une forme de pression pour brimer ton style ? Surtout à Sydney, où la mode a parfois tendance à être homogène ?

Non, jamais. Je comprends que ce soit le cas pour certaines personnes, mais j'ai toujours été fascinée par le fait d'être unique et d'être moi-même (sans doute parce que j'ai la lune en Verseau). Notamment dans des environnements où on s'attend à plus de retenue. Parfois, cela me joue un mauvais tour et cause chez certains une perception négative de mon travail. Du genre : « Si tu passes autant de temps à te préparer, c'est que tu ne te consacres pas assez à ton travail ». Je me bats constamment contre les idées reçues liées à la façon dont on s'habille. Je me retrouve souvent à renchérir lorsque quelqu'un me dit « Ne mets pas autant de couleurs ». Et moi de rétorquer « Et pourquoi pas ? » Si j'ai la possibilité de me retrouver dans un certain espace, pourquoi ne pourrais-je pas être telle que je suis ?