Comment avoir confiance en soi selon l'ancienne nageuse de haut niveau Amanda Beard

Podcast Trained : Retrouvez confiance en votre corps avec Amanda Beard
Coaching
Amanda Beard a été en proie au doute et à la dysmorphie tout au long de sa carrière de nageuse professionnelle. Puis elle a trouvé sa voie.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Amanda Beard a grandi sous les projecteurs. Elle est montée sur le podium olympique à 14 ans, a remporté huit titres nationaux de natation aux États-Unis et a fait la couverture de nombreux magazines de sport et de lifestyle. Mais malgré le glamour et la gloire, la pression médiatique intense l'a conduite à lutter contre la dysmorphie, la dépression et l'automutilation. Dans cet épisode, Amanda retrouve l'animatrice Jaclyn Byrer pour partager l'expérience de son passage à l'âge adulte en tant que jeune femme dans le milieu du sport professionnel. Elle parle des pressions spécifiques que subissent les athlètes féminines et raconte en quoi elles peuvent être si néfastes. Ayant trouvé la confiance et le bonheur depuis ses débuts en natation, elle nous explique également comment les athlètes et leurs réseaux de soutien peuvent donner la priorité à l'estime de soi et au bien-être.
« Je vois beaucoup de jeunes femmes athlètes qui, lorsqu'elles traversent la puberté et vivent ces changements, finissent en grande majorité par abandonner leur sport parce qu'elles ressentent de la frustration. Cela nous met vraiment à l'épreuve. »
Amanda Beard
Quadruple championne du monde de natation et écrivaine
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.