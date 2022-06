Tout au long du film, nous assistons à des moments où elle puise de la force auprès de l'esprit de fraternité de Gurls Talk, renforcé par son honnêteté sans réserve et sa transparence, suite à l'expérience personnelle d'Adwoa avec sa santé mentale. Bien qu'elle se soit servie de sa propre voix pour créer une communauté de soutien, certaines discussions avec des filles et de jeunes femmes lui rappellent que son combat ne fait que commencer, peu importe la différence d'âge. « Il y a des fois où nous parlons de relations, d'amitiés et de toutes sortes de sujets différents. C'est fou à quel point ce qu'elles disent me rappelle lorsque j'étais à l'école. Elle poursuit : cela me rappelle que j'ai peut-être encore des choses à régler et m'oblige à parler de choses que j'ai peut-être trop peur d'aborder ».

En tant que mannequin très occupée et ayant récemment fait de Gurls Talk une association caritative à but non lucratif, Adwoa reconnaît que le sport lui a permis de ralentir son rythme de vie et de trouver un meilleur équilibre entre le travail et sa vie sociale. « Le sport a toujours été un moment pour me retrouver », déclare Adwoa. En matière de cardio et de renforcement musculaire, la discipline d'une routine régulière l'aide à accepter d'être mal à l'aise dans d'autres situations de la vie. « Pendant une heure, je transpire et je me concentre sur une seule chose. Et de poursuivre : c'est un moment de méditation rien que pour moi et je me sens toujours mieux après ».