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Dernière mise à jour : 10 juillet 2023
2 min. de lecture

Rien n'arrête Ada

Dès que tu vois entrer cette athlète à la tresse de guerrière, accroche-toi, parce que rien n'arrête Ada ! Découvre tout ce qu'il y a à savoir sur la norvégienne Ada Hegerberg, qui va tout faire pour mener son équipe vers une victoire historique.

« Notre pays a un passé glorieux en foot féminin, et il est temps de montrer qu'on est à la hauteur. »

Ada Hegerberg : Rien n'arrête Ada

Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football

Ada Hegerberg : Rien n'arrête Ada

L'excellence pour tradition

Les tenues de l'équipe de Norvège féminine possèdent une force qui leur est propre. Encourage Ada et la Norvège en portant le rouge légendaire et le bleu intense.

« Quand je mets ce maillot, j'ai une grosse montée d'adrénaline. On représente toutes les valeurs de notre pays, mais aussi une nouvelle génération. »

Ada Hegerberg : Rien n'arrête Ada

Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football

Voir les tenues des équipes nationalesEn savoir plus sur les athlètes

Ada Hegerberg
Équipe de Norvège féminine de football

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Date de première publication : 10 juillet 2023