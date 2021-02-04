Behind the Design : ACG Crater Lake

À l'origine du design : Crater Lake, Oregon
Crater Lake ne s'est pas formé à partir d'un astéroïde, d'une comète ou d'un météore. Mais attendez, ne partez pas ! Demandez-vous ce qui est plus cool que quelque chose qui s'écrase depuis l'espace. Et pourquoi pas un volcan culminant à 3 600 mètres d'altitude, qui a explosé il y a près de 8 000 ans et qui s'est effondré sur lui-même ? Eh oui, c'est encore plus cool.
Telle est la genèse de Crater Lake, situé dans le sud de l'Oregon. Mais prenons un peu de recul. La collection ACG fait ici référence à une autre merveille de la nature qui a inspiré notre dernière collection Printemps 2021. Nous n'avons pas eu besoin d'aller très loin pour trouver le lac, mais étant donné ses origines, en regardant ses eaux limpides, on a l'impression de faire un saut dans le temps. Nous espérons que notre nouvelle collection vous procurera la même sensation.
Revenons maintenant au volcan. Il s'agit du mont Mazama, qui est entré en éruption il y a environ 7 700 ans, changeant à tout jamais le paysage du Nord-Ouest Pacifique. Cette éruption a formé ce qu'on appelle une caldeira (un trou ressemblant à un chaudron), en dessous de l'ancien volcan. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un vrai cratère en soi, c'est cette caractéristique qui a donné son nom à Crater Lake. Plusieurs motifs de la collection Printemps 2021 doivent leur nom au mont Mazama et s'inspirent de la forme unique de cette caldeira.
L'explosion du mont Mazama a dû être spectaculaire. On parle de pierres ponces et de cendres volcaniques projetées aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Des particules de cendres du mont Mazama ont même été retrouvées jusqu'au Groenland. Au total, une zone d'au moins 2 500 000 km carrés était recouverte d'une couche de cendres d'au moins 1 mm d'épaisseur. Un énorme réservoir de magma, situé à près de 5 km sous la surface de la Terre, a alimenté cette explosion, causant un effondrement rapide à l'origine de la caldeira.
C'est à cela qu'on doit le site actuel de Crater Lake. Mais à quoi doit-on sa beauté ? Eh bien il a fallu relativement peu de temps (environ 250 ans) pour que la pluie et la neige remplissent le lac au niveau actuel. Depuis, la nature assure un équilibre parfait à renfort de précipitations et d'évaporation. Et étant donné qu'aucun lac ou cours d'eau ne se jette dans Crater Lake, ce dernier ne contient aucun sédiment, ce qui lui permet de conserver une couleur bleue limpide tout au long de l'année. Nous avons utilisé cette teinte bleutée sur un grand nombre de nos produits pour la saison, et notamment pour la collection capsule de pêche Watchman Peak.
La pêche ? Eh oui. Mais comment pourrait-il y avoir des poissons dans Crater Lake ? Les poissons ne tombent pas du ciel ! À moins que… non, vous ayez raison, ce n'est pas possible. En fait, des poissons ont été introduits dans le lac depuis environ 130 ans, et aujourd'hui, ce dernier abrite un certain nombre de saumons rouges et de truites arc-en-ciel. Vous pouvez donc aller pêcher à Crater Lake et dans les cours d'eau environnants. Vous pouvez même pêcher depuis les quais sur l'île Wizard.
Ah mince. On n'a même pas encore parlé de l'île Wizard. Vous voudrez certainement en entendre parler. En gros, imaginez une île ressemblant à un chapeau de sorcier géant. Voilà, comme celui qui est peint sur le côté de votre van. Cette île s'est formée à partir des cendres chaudes expulsées par le volcan quelque temps après la grosse explosion. C'est ce qu'on appelle un cône de scories, et celui de l'île Wizard est considéré comme le plus beau du monde. Bien que cette île soit inhabitée, vous pouvez la visiter en y venant en bateau et en y faisant des randonnées. Nous avons également rendu hommage à cette île dans notre collection.
En raison de l'activité hydrothermale au fond de Crater Lake, les scientifiques pensent qu'une nouvelle éruption du mont Mazama est possible. Et depuis la « grosse éruption », il y a eu de petits événements volcaniques sous le lac. Le printemps arrive, alors restez sur vos gardes. La nature peut changer en un instant et c'est une chose que nous ne prenons pas du tout à la légère. D'où le nom « All Conditions Gear » de la collection. C'est également pour cela que notre équipement est fait pour durer dans n'importe quel environnement.