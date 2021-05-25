Mein Vater war nicht immer Teil meines Lebens. Als ich alleine auf dem College war, überkamen mich all diese Gefühle des Verlassenseins wieder, die ich aus meiner Kindheit kannte. Ich begann, zu viel zu trainieren, um vor diesen Gefühlen zu fliehen. Sehr schnell kam es dann zu einer Stressfraktur im Fuß und ich konnte gar nicht mehr trainieren. Es folgten eine Splitterfraktur und Herzprobleme.



Ich war ganz unten angekommen.



Zum Glück half mir mein Coach. Sie vermittelte mich an einen Sportpsychologen, mit dessen Unterstützung ich erkannte, was wirklich los war. Ich lernte, dass es in uns allen Dinge gibt, die uns in verschiedene Richtungen drängen, positive wie negative. Mit etwas Übung lernen wir aber, uns für die richtige Richtung zu entscheiden. Wir haben die Wahl, ob wir hart an uns arbeiten wollen und Großes erreichen möchten oder eben nicht.



Vielleicht könnte auch dir ein Sportpsychologe helfen. Vielleicht liegt auch bei dir das Hauptproblem darin, dass du ohne dein Supportsystem bist.



Irgendetwas hält dich davon ab, den Sport zu machen, den du liebst. Du bist es dir selbst schuldig herauszufinden, was das ist. Erst dann kannst du anfangen, dich selbst zu lieben und in allem, was du tust, wirkliche Größe zu erreichen.



Ich glaube, tief in dir selbst bist du dankbar dafür, lernen zu dürfen und Teil eines Teams zu sein. Hör auf diesen Impuls und lass dich davon leiten.



Coach Fargas