Wassermelonen-Smoothie zur Regeneration

Wassermelone – die süße Sommerfrucht, die jede Menge Vorteile mit sich bringt. Erfahre hier, warum sie sich hervorragend für die Muskelregeneration und die Reduzierung von Entzündungen im Körper eignet und wie dir ein leckerer Smoothie bei deiner Regeneration hilft.



Dieses vegane Getränk ist voller Nährstoffe und reduziert nicht nur Muskelkater, sondern bringt auch deinen Elektrolythaushalt nach einem intensiven Workout wieder ins Gleichgewicht. Außerdem lässt sich der supererfrischende Smoothie ganz einfach zubereiten. Hier erfährst du, warum du ihn trinken solltest und wie dir die Zubereitung gelingt. Natürlich haben wir auch ein paar einfache Tipps zur Vorbereitung und Abwandlung des Rezepts auf Lager.