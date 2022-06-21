Was ist die ideale Passform für Sneaker? Eine Fußspezialisten-Meinung | Artikel "OGC"

Befolge diese von Podolog:innen bestätigten Tipps, um Sneaker zu finden, die passen
Einkaufs-Guide
Ein Schuh mit der idealen Passform unterstützt deine Füße optimal. Hier erfährst du von Expert:innen, wie deine Schuhe sitzen sollten.
Bist du schon mal von einem Spaziergang, einer Wanderung oder einem Lauf (oder einfach einem langen Tag) heimgekommen und hast Blasen an den Füßen gehabt? Oder berührungsempfindliche Zehennägel?
Wenn du in neue Sneaker investierst – ob zum Laufen, Wandern, Sport treiben oder für den Alltag – sollten sie richtig sitzen. Gut passende Schuhe verursachen weniger unangenehmes Reiben oder Blasen. Die richtige Passform sorgt dafür, dass du deine neuen Schuhe auf jeden Fall ohne Beschwerden tragen kannst.
Wie weißt du, dass die Schuhe richtig sitzen, wenn du ein neues Paar kaufst? Wirf einen Blick auf diese von Podolog:innen bestätigten Tipps, wie man gut passende Sneaker findet.
Tipps, um Schuhe zu finden, die richtig passen
1.Sprich mit einer Verkäuferin oder einem Verkäufer
Wenn du neue Schuhe kaufst, könnte es sich lohnen, die Schuhe vorher einmal anzuziehen. Wenn du in einem Nike Store bist, kannst du die Hilfe einer fachkundigen Verkäuferin oder eines Verkäufers in Anspruch nehmen, um das richtige Schuhpaar und die Größe für dein Aktivitäts-Level und deinen Fußtyp auszuwählen Du kannst in den neuen Schuhen auch gehen oder laufen und mit der Hilfe der Verkäuferin bzw. des Verkäufers kannst du herausfinden, ob sie richtig passen.
2.Finde die richtige Länge und Breite
Passform und Support sind bei allen Schuharten wichtig, nicht nur bei Performance-Schuhen. Dazu gehören Slipper, Sandalen, Anzugschuhe und Sportschuhe.
"[Wenn man zu den Menschen gehört, die] chronische Fußschmerzen haben, darunter Fersenschmerzen, Schmerzen im Fußgewölbe und Plantarfasziitis, sollte der Fuß bei jeglicher Aktivität stabilisiert werden", erklärt Brad Schaeffer, D.P.M., zertifizierter Podologe und Fuß- und Gelenkchirurg in New York. "Die Ursache für die meisten Schmerzen und Reizungen rührt von der Belastung, der wir unsere Füße aussetzen – das wiederholte Ziehen und Dehnen, wenn wir gehen, laufen oder von Aktivitäten mit erhöhter Intensität."
Sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du chronische Fußschmerzen oder andere medizinische Probleme hast, die durch Laufen oder anderes Training schlimmer werden können.
Was stützende Schuhe angeht, ist das Tragen der richtigen Größe ein guter Anfang. Zwei Hauptfaktoren sollten beim Kaufen neuer Schuhe berücksichtigt werden: Breite und Länge. Nike Schuhe gibt es in normaler, weiter und extraweiter Größe. Wenn sich normal weite Schuhe zu eng anfühlen, probier ein weites oder extraweites Paar aus.
Gut passende Schuhe sollten fest am Mittelfuß und an der Ferse sitzen und sie sollten auf angenehme Weise die Rückseite der Ferse umschließen. Im Zehenbereich sollte etwas Spielraum sein – wenn deine Zehen an der Schuhvorderseite reiben, sind deine Schuhe wahrscheinlich zu eng, was zu Beschwerden an den Zehen und Zehennägeln führen kann. Sind Schuhe zu lang oder weit, können deine Füße rutschen, was beim Gehen oder Laufen eine destabilisierende Wirkung haben kann.
Wenn du neue Schuhe anprobierst, solltest du daran denken, dass Füße im Laufe des Tages anschwellen können. Es ist also besser, Schuhe am Nachmittag oder Abend anzuprobieren. Erwachsenenfüße können im Verlauf des Lebens auch länger oder weiter werden, da die Bänder und Sehnen im Fuß mit der Zeit elastischer werden. Das ist vollkommen normal und ein weiterer Grund, um Schuhe anzuprobieren, wenn möglich.
3.Die Schuhe sollten am Fußgewölbe eine hohe Unterstützung bieten
Welche Schuhart du auch suchst, es ist wichtig, dass sie gut passen und das Fußgewölbe richtig stützen. Laut Schaeffer hilft dies, medizinische Probleme wie Fußballentzündungen, Hammerzeh, Plantarfasziitis, eingewachsene Zehennägel, Fersensporne und in einigen Fällen selbst Verstauchungen zu vermeiden oder dass sich diese verschlimmern.
Man sollte auch den Fußgewölbetyp berücksichtigen, wenn man nach der richtigen Passform sucht, um optimale Unterstützung zu gewährleisten.
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"Wir wollen den Unterkörper so gut wie möglich ausrichten", so Schaeffer. "Unterstützung des Fußgewölbes ist ein Muss bei allen Schuhen, welche Art von Fuß man auch hat."
Was ist die ideale Passform für Laufschuhe?
Laufen ist ein Sport mit hoher Belastung, der Gelenke unter Druck setzt. Laufschuhe helfen dabei, den Körper jedes Mal vor Belastung zu schützen, wenn der Fuß aufkommt. Um einen Teil der Belastung zu absorbieren, ist es wichtig, ein Schuhpaar zu finden, das gut passt und ausreichend Dämpfung sowie Unterstützung bietet.
Wenn es um die besten Schuhe für dich geht, empfiehlt Schaeffer, auf ausreichend Unterstützung des Fußgewölbes sowie Stabilität, Passform und Dämpfung zu achten, die hilft, Stöße zu absorbieren und Reizungen sowie Beschädigungen des Gewebes zu vermeiden.
Zum Beispiel sind die Schaumstoffdämpfungen Nike React und Nike ZoomX zwei reaktionsfreudige, robuste, weiche und leichte Innovationen für mehr Dämpfung, die beim Absorbieren der Belastung helfen und gleichzeitig zur Energierückgewinnung beitragen.
Um die richtige Passform zu finden, ist es wichtig, den Platz im Zehenbereich des Schuhs sowie Länge und Breite zu berücksichtigen. Der Zehenbereich sollte so weit sein, dass man leicht mit den Zehen wackeln kann, ohne dass der Fuß herumrutscht. Wenn sich deine Zehen eingeengt anfühlen oder gegen die Schuhvorderseite drücken, nimm besser eine Größe größer.
"Schlecht passende und einengende Schuhe verursachen viele Probleme, die ich aus meiner Praxis kenne. Schuhe sollten eine gute Balance zwischen Fersenaufsatz und Zehenabstoß bieten", sagt Schaeffer.
Anders gesagt, nachdem die Ferse beim Gehen oder Laufen auf dem Boden aufkommt, unterstützt der Mittelfuß den Körper beim Vorwärtskommen. In der letzten Phase schieben einen dann die den Zehen nach vorn (Zehenabstoß). Schuhe schützen die Füße bei diesen Bewegungen und unterstützen den ganzen Körper in allen Phasen des Gangs, wobei die Unterstützung des Fußgewölbes wichtig ist, so Schaeffer.
Wenn Gang und Balance nicht übereinstimmen, sagt er, können gesundheitliche Probleme der Füße entstehen.
Sollte ich Einlagen tragen?
Wenn du der Meinung bist, dass du orthopädische Schuheinlagen brauchst, sprich mit einer Podologin oder einem Podologen, um herauszufinden, was das Beste für deine Füße ist. Wenn du bereits orthopädische Schuheinlagen wegen Beschwerden wie Plantarfasziitis trägst, nimm sie zum Schuhkauf mit, um sicherzustellen, dass sie gut zu den neuen Schuhe passen.
"Man kann gute frei verkäufliche Einlagen fast überall erhalten", sagt Schaeffer. "Eine Podologin bzw. ein Podologe kann individuelle Einlagen für fast alle Schuharten verschreiben."
Text: Emilia Benton