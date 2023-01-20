5 warme Nike Hoodies für den Winter
Einkaufs-Guide
Von gemütlichen Fleecepullovern bis hin zu klassischen Sweatshirts mit Reißverschluss – diese fünf Hoodie-Styles von Nike halten dich den ganzen Winter über angenehm warm.
Ganz gleich, ob für den Weg zur Arbeit oder ein Outdoor-Workout im Winter – warme Layer, die schnell wieder ausgezogen werden können, sind bei Kälte ein absolutes Must-have. Ein warmer Pullover oder Hoodie mit Reißverschluss kommt da genau richtig. Du kannst beide Styles entweder unter einer Winterjacke tragen, wenn du eine zusätzliche Isolierschicht brauchst, oder auch einzeln, wenn du Lust auf ein bequemes, lässiges Outfit hast.
Die wärmsten Hoodies von Nike überzeugen durch wärmeregulierende Technologie, flauschige Materialien, Reißverschlusstaschen und eine verstellbare Kapuze und sind somit perfekt für Winter-Workouts oder den Alltag geeignet. In diesem Guide erfährst du mehr über die besten Nike Hoodies für den Winter.
(Verwandter Artikel: Die wärmsten Trainingshosen von Nike)
5 warme Nike Sweatshirt-Styles mit Kapuze
1. Nike Therma-FIT ADV-Hoodies
Du bist auf der Suche nach einem strapazierfähigen Hoodie, der schön warm hält? Dann sind die Hoodies der Nike Therma-FIT ADV-Reihe genau das Richtige für dich. Innovative Materialien mit wärmeregulierender Technologie speichern die Körperwärme, während sie gleichzeitig ein Überhitzen verhindern.
Von Fleece-Hoodies im Crop-Style mit enganliegendem Saum bis hin zu High-Performance-Trainingsstyles mit seitlichem Reißverschluss für individuelle Belüftung – bei Nike findest du eine Vielzahl von Hoodie-Styles mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Egal für welchen Style du dich entscheidest, jeder Hoodie dieser Kollektion wurde für warmen Tragekomfort entwickelt.
Für Athlet:innen, die nachhaltige Styles suchen, ist der Nike Forward Hoodie eine gute Wahl. Sweatshirts der Nike Forward Linie bestechen nicht nur durch Nike Therma-FIT ADV-Technologie, sondern wurden auch mit der neuesten Materialinnovation von Nike gefertigt.
Für Nike Forward wird ein effizientes Nadelstanzverfahren anstatt traditioneller Strick- und Webprozesse angewendet. Die daraus gefertigten Kleidungsstücke sind gemütlich, weich und isolierend und hinterlassen aufgrund der Verwendung von Recyclingmaterialien gleichzeitig einen kleineren CO2-Fußabdruck. Bei der ersten Kollektion werden durchschnittlich 75 Prozent weniger Kohlendioxid produziert als bei standardmäßigen Strickmaterialien.
2. Nike Dri-FIT Hoodies
Nike Dri-FIT-Technologie ist in viele Sportstyles von Nike integriert – auch in Sweatshirts. Sie hilft dabei, Feuchtigkeit über die Oberfläche des Materials abzuleiten, wo sie schnell verdunstet.
Nike Dri-FIT Hoodies sind wie gemacht für Winter-Workouts, da sie selbst bei intensiven Aktivitäten den Schweiß von der Haut ableiten. So können Athlet:innen auch nach anstrengenden Workouts ein trockenes Tragegefühl genießen. Abgesehen davon sind sie auch gut als Baselayer geeignet. Trägst du sie unter einem Windbreaker oder einer Regenjacke, kannst du auch bei Regen, Wind oder Schnee aktiv sein.
3. Nike Tech Fleece-Hoodies
Du bist auf der Suche nach einem hochwertigen, eleganten Nike Hoodie, der gleichzeitig warm hält? Dann sieh dir die Nike Tech Fleece-Kollektion an. Sie umfasst Sweatshirts (und dazu passende Hosen), die leicht sind, warm halten und nicht auftragen und über praktische Reißverschlusstaschen verfügen. Es gibt die Styles in vielen verschiedenen Farben sowie in Damen-, Herren- und Kindergrößen.
4. Nike Club Fleece-Hoodies
Ähnlich wie Tech Fleece-Hoodies zeichnen sich auch Nike Club Fleece-Hoodies durch vielseitigen und klassischen Style aus. Abgesehen davon können sie für mehr Wärme ganz einfach mit anderen Pieces kombiniert werden. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Fleecematerialien besteht jedoch darin, dass Club Fleece ultraweich und angeraut ist und darüber hinaus für einen lässigen und kuscheligen Look sorgt.
Manche Styles haben Rippdetails an den Ärmeln und am Saum und die meisten Hoodies verfügen über eine klassische Kängurutasche. Abgesehen davon gibt es sowohl Modelle mit Reißverschluss als auch solche mit Stehkragen. Entscheide dich für Club Fleece, wenn du auf lässigen, bequemen Style stehst.
Und natürlich gibt es auch zu Club Fleece-Hoodies die passenden Hosen.
5. Nike Phoenix Fleece-Hoodies
Von knielangen Hoodies mit Reißverschluss bis hin zu Oversize-Hoodies – Nike Phoenix Fleece-Sweatshirts für Damen ermöglichen einen mühelosen, gemütlichen Look und präsentieren sich als eine moderne Version des klassischen Fleece-Hoodies.
Die meisten Phoenix Fleece-Styles bieten eine lockere, geräumige Passform und sorgen dank superweichem, angerautem Fleece für warmen Tragekomfort.
Text: Julia Sullivan