Coaches erklären: So wird Fußball gespielt

Fußball von Coaches erklärt: Regeln, Positionen und Grundlagen
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Lerne von zertifizierten Coaches, Fußball zu spielen – mit Insights zu den Positionen und den Grundlagen des Spiels, die alle Anfänger:innen brauchen.
Fußball gilt mit geschätzt über 3,5 Milliarden Fans als die beliebteste Sportart der Welt. Der temporeiche, mitreißende Sport bietet Zuschauer:innen und Spieler:innen jede Menge Spannung. Es lohnt sich also, die Grundlagen zu lernen, um Fußball richtig genießen zu können. In diesem Guide findest du alle Infos von zertifizierten Coaches, die du brauchst, um auf dem Spielfeld loszulegen.
Wichtigste Punkte auf einen Blick:
- Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und ist in zwei Halbzeiten von je 45 Minuten unterteilt.
- Jede Mannschaft besteht aus zehn Feldspieler:innen und einer Torhüterin bzw. einem Torhüter.
- Die wichtigsten Regeln, die du kennen solltest, sind Abseits, Handspiel, gelbe und rote Karten sowie Elfmeter.
- Zu den Positionen gehören Stürmer:innen, Mittelfeldspieler:innen, Verteidiger:innen und Torhüter:innen. Alle erfordern ähnliche Grundfertigkeiten.
- Strafstöße werden vergeben, wenn ein Foul innerhalb des Strafraums begangen wird.
Wie lang ist ein Fußballspiel?
"Ein reguläres Fußballspiel dauert 90 Minuten und ist in zwei Halbzeiten von je 45 Minuten unterteilt", sagt Carl Wild, zertifizierter Fußballcoach bei der English Football Association und der Scottish Football Association sowie Managementexperte und Autor des Buchs "Essential Practices for Player Development".
"Während dieser beiden Halbzeiten gibt es keine Pausen oder Auszeiten. Bei Unterbrechungen aufgrund von Verletzungen oder Auswechslungen wird die Zeit gestoppt. Nach Ablauf der regulären Spielzeit von 90 Minuten werden dann meist drei bis vier Minuten angehängt", erklärt er.
Was sind die Grundregeln im Fußball?
Um Fußball spielen zu lernen, muss man zunächst die wichtigsten Spielregeln verstehen. Je mehr du spielst, tranierst und dir Spiele ansiehst, desto besser wird dein Spielverständnis. Aber wenn du schon mit ein paar Grundkenntnissen in den Sport einsteigst, beschleunigt sich der Lernprozess. Nachstehend erhältst du einen Überblick über die wichtigsten Fußballregeln.
Was bedeutet Handspiel im Fußball?
Der Einsatz der Hände ist im Fußball strengstens verboten. Den Ball absichtlich mit den Händen oder Armen zu berühren stellt einen Regelverstoß dar und wird als Handspiel bezeichnet.
„Die Handspiel-Regel ist sehr wichtig und wird zunehmend zur Grauzone“, sagt Luke Toughey, professioneller Fußballcoach an der University of Brighton. "Außer den Torwart:innen innerhalb des markierten Strafraums dürfen keine Spieler:innen den Ball mit irgendeinem Teil des Arms unterhalb des Ärmels berühren, sonst geht der Ball an die gegnerische Mannschaft", fährt er fort.
Natürlich gibt es auch Situationen, in denen der Ball in deine Richtung geschossen wird und er mit deinem Arm in Berührung kommt. Dieses unabsichtliche Handspiel wird nicht geahndet, sofern du ihn nicht mit deinen Armen annimmst.
Was bedeutet Abseits im Fußball?
Diesen Begriff wirst du beim Fußball oft hören. Er bezeichnet eine der wichtigsten Spielregeln. Luke Toughey definiert Abseits wie folgt: "Zwischen dem gegnerischen Tor und der angreifenden Person, die am weitesten vorne auf dem Feld steht, muss sich eine Feldspielerin oder ein Feldspieler der gegnerischen Mannschaft befinden. Ist das nicht der Fall, wird die Situation als Abseits gewertet."
Aus einer Abseitsposition heraus ist es oft einfacher, ein Tor zu schießen. Schließlich steht keine Verteidigerin bzw. kein Verteidiger zwischen dir und dem Tor.
Was bedeuten gelbe und rote Karten im Fußball?
Im Fußball ist das Foulen gegen die Regeln. Auch wenn es im Ermessen der Schiedsrichter:innen liegt, gilt es als Foul, wenn Spieler:innen ihre Gegner:innen treten, schubsen, ihnen ein Bein stellen oder sich auf andere Weise unsportlich verhalten.
In diesem Fall können Schiedsrichter:innen je nach Schwere des Fouls entweder eine gelbe oder eine rote Karte zeigen. Eine gelbe Karte ist eine formelle Verwarnung, erlaubt der Spielerin bzw. dem Spieler aber, auf dem Spielfeld zu bleiben, während eine rote Karte einen schwerwiegenden Verstoß anzeigt, der zum sofortigen Ausschluss aus dem Spiel führt.
Was passiert bei einem Elfmeter?
Wenn die verteidigende Mannschaft innerhalb des Strafraums ein Foul begeht, erhält die gegnerische Mannschaft einen Elfmeter, das heißt, sie hat die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, während nur die Torhüterin bzw. der Torhüter das Tor verteidigt. Der Strafstoß wird von einem Punkt elf Meter vor der Torlinie durchgeführt. Es wird direkt aufs Tor geschossen.
"Ein Foul oder Handspiel im Strafraum sollte unbedingt vermieden werden, damit die gegnerische Mannschaft keinen Elfmeter herausholen kann – denn die Trefferquote beim Elfmeter ist sehr hoch", sagt Luke Toughey.
Er fügt hinzu: "Noch wichtiger ist, dass niemand des Platzes verwiesen wird. Sei es durch eine rote Karte oder zwei gelbe Karten für unangemessenes Verhalten wie gefährliche Zweikämpfe." Wer das Spielfeld verlassen muss, darf folglich nicht mehr weiterspielen. Zudem darf für diese Person kein Ersatz kommen.
Was sind Eckball, Einwürfe und Freistöße?
Wenn der Ball die Torlinie überquert, aber kein Tor erzielt wird und er zuletzt von der verteidigenden Mannschaft berührt wurde, erhält die angreifende Mannschaft einen Eckball. Der Eckball setzt das Spiel fort und gibt der angreifenden Mannschaft eine neue Torchance.
Sobald der Ball das Spielfeld über eine Seitenlinie verlässt, gibt die Schiedsrichterin bzw. der Schiedsrichter der gegnerischen Mannschaft (die, die den Ball nicht zuletzt berührt hat) einen Einwurf. Die einwerfende Person muss mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und den Ball mit beiden Händen von hinten über ihren Kopf werfen (sprich, ihn zurück ins Spielfeld bringen).
Wird nicht im Strafraum, sondern im restlichen Spielfeld gefoult oder Hand gespielt, erhält die gegnerische Mannschaft einen Freistoß zugesprochen. Bei einem direkten Freistoß darf die Schützin bzw. der Schütze den Ball ohne Umwege direkt aufs Tor schießen, wobei gegnerische Verteidiger:innen im Abstand von neun Metern eine Mauer bilden können. Bei einem indirekten Freistoß muss der Spieler bzw. die Spielerin den Ball zuerst zu einem Teammitglied schießen, bevor ein Tor geschossen werden kann.
Wie wird im Fußball ein Tor erzielt?
Ein Tor wird erzielt, indem der Ball ins Tor der gegnerischen Mannschaft geschossen wird. Die meisten Treffer gehen auf das Konto von Stürmer:innen. Doch im Grunde kann von jeder Spielerposition aus (selbst von Torhüter:innen) ein Tor geschossen werden.
Die Punktvergabe im Fußball ist ganz einfach: Ein Tor entspricht einem Punkt. Bei Ligaspielen muss nicht zwingend eine Mannschaft siegen. Das Ergebnis kann auch ein Unentschieden sein, so Carl Wild. Das bedeutet, dass beide Mannschaften die gleiche Anzahl an Treffern haben. Auch ein 0:0 ist ein möglicher Ausgang. Nicht so jedoch bei Entscheidungsspielen bzw. Spielen nach dem K.-o.-System:
"Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Diese besteht aus zwei Halbzeiten von je 15 Minuten", sagt Wild. „Wenn es danach immer noch unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen, und das bedeutet in der Regel fünf Elfmeter pro Mannschaft, die abwechselnd geschossen werden.“ Beim Elfmeter wird der Ball direkt aufs Tor geschossen und die Torhüterin bzw. der Torhüter versucht, ihn zu parieren.
Die Mannschaft, die mehr Treffer erzielt, gewinnt. Ist der Spielstand nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern weiterhin unentschieden, wird das Ganze so lange fortgesetzt, bis eine Mannschaft verschießt und somit ein Sieger feststeht.
Welche Spielpositionen gibt es im Fußball?
Fußball ist der ultimative Mannschaftssport, weil jeder auf dem Feld zwischen Verteidigung und Angriff wechseln und ein Tor erzielen kann, unabhängig von der Position.
"Die beste Art, alle Positionen im Fußball zu beschreiben, ist, dass sie im Grunde alle gleich sind und dieselben Fähigkeiten erfordern – es kommt nur darauf an, wo man auf dem Spielfeld steht und was man tun möchte", sagt Ray Selvadurai, dreifacher Trainer der Jugendfußball-Nationalmeisterschaft in New York.
In jeder Mannschaft gibt es zehn Feldspieler:innen, die entweder im Sturm, in der Verteidigung oder im Mittelfeld eingesetzt werden. Innerhalb dieser Positionsgruppen gibt es wiederum verschiedene taktische Rollen und Aufgaben. "Es ist wichtig zu wissen, wie man innerhalb dieser Gruppen zusammenarbeitet", sagt Selvadurai. Nur so kommt ein gutes Spiel zustande.
Stürmer
Wer im Sturm spielt, hat eine offensive Position. Manchmal ist in diesem Zusammenhang auch von "Angriffsposition" die Rede. In der Regel sind es die Stürmer:innen, die die Tore erzielen oder Torchancen herausspielen, indem sie der Sturmspitze den Ball zuspielen.
Stürmer
Im Fußball ist die Sturmspitze diejenige Person, die in vorderster Position im Sturm spielt. Sprich, sie ist dem gegnerischen Tor am nächsten. Dies ist eine Position im Angriff oder im Sturm, und Stürmer:innen sind meist gut darin, Verteidiger:innen zu umspielen, um ein Tor zu erzielen.
Verteidigung
"Bei der Verteidigung geht es darum, den Ball vom Tor fernzuhalten und Torchancen der gegnerischen Mannschaft zu verhindern", sagt Selvadurai.
Zwar ist das die Hauptaufgabe der Verteidiger:innen, doch auch sie können Tore schießen.
"Das ist das Schöne an dieser Position: Man kann nicht nur im hinteren, sondern auch im vorderen Bereich des Spielfelds mitmischen", erklärt er. "Du kannst dich in Angriffe einschalten, musst aber gleichzeitig immer das eigene Tor verteidigen und gegnerische Tormöglichkeiten unterbinden."
Torhüter:in
Beim Fußball stehen zwei Torhüter:innen auf dem Spielfeld, die jeweils das Tor der eigenen Mannschaft verteidigen. Sie benötigen andere Fähigkeiten als Verteidiger:innen oder Stürmer:innen.
"Man muss nicht nur mit den Händen verhindern, dass der Ball ins Tor geht, sondern auch das Spiel lenken", sagt Selvadurai. Er fährt fort: "Da die Torhüter:innen das gesamte Spielfeld immer gut im Blick haben, geben sie ihren Mitspieler:innen viele oft lautstarke Anweisungen."
Mittelfeldspieler
Ray Selvadurai bezeichnet die Mittelfeldspieler:innen als "Bindeglied", da sie "gut darin sind, den Ball zu verteilen." Sie stellen sicher, dass ihre Mannschaft im Ballbesitz bleibt, und wechseln tendenziell am häufigsten zwischen Angriff und Verteidigung.
Welche Schuhe brauche ich zum Fußballspielen?
Die richtigen Eigenschaften von Fußballschuhen können die Spielleistung beeinflussen. Dazu gehören eine starke Traktion für schnelles Laufen und Richtungswechsel sowie ein geringes Gewicht, um Ermüdung zu reduzieren. Die Nike Mercurial-Modelle haben beides.
- Der Nike Mercurial Vapor ist der leichteste Fußballschuh von Nike. Die FlyLite-Plate-Technologie reduziert das Gewicht und bietet dabei eine eng anliegende Passform, während die Chevron-Stollen an der Sohle bei plötzlichen Richtungsänderungen auf engem Raum für Traktion sorgen.
- Der Nike Mercurial Superfly ist der schnellste Fußballschuh von Nike. Er wurde für Sprints mit maximaler Geschwindigkeit entwickelt und verfügt über ein auffälliges Air Zoom-Element für eine kraftvolle Energierückgabe. Das Obermaterial aus Flyweave Ultra sorgt für sicheren Halt, und die Chevron-Stollen ermöglichen explosive Beschleunigung im offenen Raum.
Neben dem Mercurial gibt es eine Vielzahl weiterer Fußballschuhe von Nike. Eine Option ist der Phantom 6, den es als niedriges und als hohes Modell gibt, eine andere ist der weiche, eng anliegende Tiempo Maestro. Da Fußball Ausdauer, Sprints und schnelle Bewegungswechsel erfordert, können Schuhe, die dein Selbstvertrauen steigern, einen großen Unterschied machen.
Warum solltest du anfangen, Fußball zu spielen?
Egal, ob du schon als Kind gespielt oder noch nie einen Ball mit dem Fuß geschossen hast, Fußball ist einfacher, als es aussieht. Das Spiel selbst ist relativ unkompliziert, die Positionen können gewechselt werden, und der Teamgeist kann zu vielen spontanen Spielen und Trainingseinheiten motivieren.
FAQ
Wie lange dauert ein Fußballspiel?
Ein normales Fußballspiel dauert 90 Minuten und ist in zwei Halbzeiten von je 45 Minuten unterteilt, wobei es innerhalb der Halbzeiten keine Pausen oder Auszeiten gibt. Zwischen den beiden Spielhälften gibt es eine 15-minütige Pause, die Halbzeitpause genannt wird.
Aus wie vielen Spieler:innen besteht eine Fußballmannschaft?
Es sind 22 Spieler:innen auf dem Spielfeld, wobei jede Mannschaft aus zehn Feldspieler:innen und einer Torhüterin bzw. einem Torhüter besteht. Ein Spiel kann auch mit weniger Spieler:innen ausgetragen werden, aber für ein Standardspiel müssen mindestens sieben Spieler:innen pro Mannschaft auf dem Platz sein.
Was ist Kleinfeldfußball, und ist er eine gute Möglichkeit, mit dem Fußballspielen zu beginnen?
Kleinfeldfußball bezeichnet jede Spielvariante mit weniger als 11 Spieler:innen pro Mannschaft. Meist liegt die Zahl der Mannschaftsmitglieder hier zwischen 3 und 7. Dazu gehören spontane Spiele im Park, Futsal und viele Hallen- oder lokale Freizeitligen.
Für Anfänger:innen ist das Spiel mit einer kleinen Mannschaft oft eine einfache Möglichkeit anzufangen, da es weniger Spieler:innen und weniger Platz erfordert, wodurch alle mehr Ballkontakte haben. Es ist auch eines der besten Formate, um die Beinarbeit und schnelles Entscheiden zu trainieren.
Braucht man eine komplette Mannschaft, um Fußball zu spielen?
Überhaupt nicht. Während bei einem Standardspiel 11 gegen 11 spielen, kann Fußball fast überall mit kleineren Mannschaften gespielt werden. Formate wie 3 gegen 3, 5 gegen 5 und 7 gegen 7 sind auf der ganzen Welt verbreitet und machen das Spiel für Gelegenheitsspieler:innen und spontane Spiele in der Nachbarschaft zugänglicher. In vielen Gegenden ist Kleinfeldfußball die gängigste Art, diesen Sport auszuüben.
Was ist ein Elfmeter?
Wenn die verteidigende Mannschaft innerhalb des Strafraums ein Foul begeht, erhält die gegnerische Mannschaft einen Elfmeter, das heißt, sie hat die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, während nur die Torhüterin bzw. der Torhüter das Tor verteidigt. Der Strafstoß wird von einem Punkt elf Meter vor der Torlinie durchgeführt. Es wird direkt aufs Tor geschossen.
Wie groß ist ein Fußballfeld?
Fußballfelder sind unterschiedlich groß, aber in der Regel sind sie etwa so lang wie das Spielfeld im American Football (110 m) und rund 69 m breit. Doch es gibt auch kleinere Felder mit einer Größe von nur 90 x 45 Metern. Ein Fußballfeld bzw. Fußballplatz wird durch eine Mittellinie in zwei Hälften unterteilt. Beim Anpfiff befinden sich alle Spieler:innen in ihrer jeweiligen Spielfeldhälfte. Der Bereich um die beiden Tore wird als Strafraum oder "Sechzehner" bezeichnet.
Kann jede:r Spieler:in beim Fußball ein Tor schießen?
Ja, jede:r Spieler:in kann ein Tor schießen, sogar die Torhüterin bzw. der Torhüter, wenn diese:r den Ball über das gesamte Spielfeld schießt. Ein Tor gilt als erzielt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten überquert und bei dem Spielzug kein Foul gepfiffen wird.