So wird ein Fußball richtig getreten

So führst du Pässe und Schüsse beim Fußball aus – erklärt von Coaches: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Flachpässe, Lupfer und Torschüsse
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Fußballtrainer:innen erklären, wie man einen Fußball mit der richtigen Technik schießt, und stellen Übungen zum Trainieren vor.
In einem Sport wie Fußball kommt es entscheidend darauf an, wie du mit dem Ball umgehst. Wenn du gerade mit Fußball anfängst, möchtest du wahrscheinlich erst erfahren, wie du den Ball mit dem Fuß spielst. Laut dem zertifizierten Fußballtrainer Ben Nabers sollten alle Anfänger:innen drei grundlegende Schusstechniken lernen und üben. Mit ihnen kannst du den Ball zu deinen Mitspieler:innen passen, ihn über längere Distanzen in die Luft schießen und viel Power für Torschüsse erzeugen.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Drei grundlegende Schüsse sollten alle Anfänger:innen lernen sollten: den Flachpass, den Lupfer und den Torschuss.
- Beim Flachpass bleibt der Ball am Boden. Damit kannst du kurze Pässe an deine Teamkolleg:innen ausführen.
- Beim Lupfer wird der Ball mit einer nach oben gerichteten Schaufelbewegung in die Luft geschossen. Er eignet sich für längere Pässe, die über Gegner:innen hinweg ausgeführt werden sollen.
- Beim Torschuss wird mit den Schnürsenkeln Kraft erzeugt. Das ist die wichtigste Technik, um Tore zu schießen.
- Trainer:innen empfehlen drei bis fünf Tage pro Woche jeweils 10 bis 20 Minuten lang Abschlusstraining.
So führst du einen Flachpass aus
Dies ist die normale Art, den Ball über kurze Entfernungen zu Mitspieler:innen zu spielen. Wie der Name sagt, bewegt sich der Ball dabei flach und knapp über dem Boden. Diese Schritte empfiehlt Brandon Busbee, zugelassener NSCAA-Fußballtrainer für eine bessere Technik:
- Beweg dich so zum Ball, dass du ihn mit der Fußinnenseite spielen kannst. Dein Knie sollte dabei leicht angewinkelt sein.
- Beug dich leicht nach vorne und spiel den Ball mit der Innenseite des Fußes, ohne die Position des Knöchels zu ändern.
- Versuch, den Ball möglichst genau in der Mitte zu treffen. Wenn du den Ball an der Unterseite triffst, solltest du deine Fußhaltung korrigieren.
So führst du einen Lupfer aus
Diese Technik kommt bei Flanken und weiten Pässen zum Einsatz. Dabei schlägst du den Ball an der Unterseite. Mit dieser Art von Pass schießt du den Ball über größere Distanzen oder überspielst gegnerische Spieler:innen. Nabers empfiehlt diese Schritte für Lupfer:
- Beweg dich so zum Ball, dass du ihn mit der Fußinnenseite spielen kannst. Dein Knie sollte dabei leicht angewinkelt sein.
- Zieh deine Zehen am ballspielenden Fuß nach unten und winkle das Bein so an, dass du die Unterseite des Balls mit dem Fuß triffst.
- Spiel den Ball in leichter Rückenlage von unten mit der Fußinnenseite, damit der Ball in die Luft geht.
So führst du einen Torschuss aus
Dies ist eine Möglichkeit, im Spiel einen Treffer zu erzielen. Mit diesem Schuss kannst du – wenn alles gut läuft – den Ball hinter die Torhüterin oder den Torhüter befördern. Busbee empfiehlt diese Schritte, um bessere Torschüsse auszuführen:
- Beweg dich hinter den Ball. Die Zehen deines Spielfußes sollten nach unten zeigen.
- Winkle das Bein so an, dass du den Ball in der Mitte mit der Oberseite deines Fußes triffst. Beug deinen Körper leicht nach vorne, wenn du schießt, damit der Ball nicht zu weit nach oben fliegt.
- Dabei solltest du so viel Kraft aufwenden, dass der Ball knapp über dem Boden bleibt, aber nicht so viel, dass er zu stark angehoben wird und über das Tor fliegt. Durch etwas Übung findest du heraus, wie viel Kraft du einsetzen solltest.
Fußball-Übungsroutinen, mit denen du deine Technik verbessern kannst
Deine Pass- und Schusstechnik wird nur besser, wenn du viel übst. Dazu brauchst du ein spezielles Pass- und Schusstraining, erläutert Busbee. Stell zwei Hütchen oder ähnliche Gegenstände an eine Wand, an die du allein passen oder schießen kannst oder such dir jemanden für dein Pass- und Schusstraining.
Ideal ist es, so ein Pass- oder Schusstraining an drei bis fünf Tagen pro Woche jeweils 10 bis 20 Minuten lang zu machen.
Flachpass-Wandübung
- Stell die beiden Hütchen etwa 2,5 bis 3,5 Meter auseinander an der Wand auf. Das kommt dir jetzt vielleicht etwas weit entfernt vor. Laut Nabers ist es für die Motivation am Anfang aber ganz gut, wenn die Hütchen nicht zu weit auseinander aufgestellt werden.
- Stell dich ca. 4,5 bis 7,5 Meter vor die Wand.
- Spiel den Ball als Flachpass so, dass er aus der Mitte zwischen den Hütchen zu dir zurückprallt. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, spielt den Ball einfach hin und her.
- Du solltest beim Passen und Schießen immer auch deinen schwachen Fuß trainieren.
- Je sicherer und genauer deine Pässe werden, desto näher solltest du die Hütchen zusammen stellen, bis sie nur noch 30 bis 60 cm auseinander sind.
Präzisionsübung für lange Bälle
- Stell die beiden Hütchen etwa 2,5 bis 3,5 Meter auseinander an der Wand auf.
- Stell dich 13 bis 18 Meter vor der Mauer auf. Wenn du zu einer Mitspielerin oder einem Mitspieler passt, sollten sie etwa 18 bis 27 Meter entfernt von dir stehen.
- Spiel den langen Ball so, dass er zwischen den beiden Hütchen von der Wand zu dir zurückprallt. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, spielt den Ball hin und her.
- Du solltest beim Passen und Schießen immer auch deinen schwachen Fuß trainieren.
- Je sicherer und genauer deine Pässe werden, desto näher solltest du die Hütchen zusammen stellen, bis sie nur noch 30 bis 60 cm auseinander sind.
Übung für Eckschüsse aufs Tor
- Für dieses Training brauchst du ein Tor.
- Die Entfernung zum Tor sollte etwa 7 bis 9 Meter betragen.
- Beweg dich zum Ball und versuch, mit deinem Schuß in eine der oberen oder unteren Ecken zu treffen.
- Du solltest beim Passen und Schießen immer auch deinen schwachen Fuß trainieren.
- Je präziser und härter deine Schüsse werden, desto größer sollte die Distanz deiner Schüsse sein.
Wenn du diese Pass- und Schusstechniken schon gut beherrschst, kannst du erste Techniken für Fortgeschrittene erlernen oder dich stärker mit dem Dribbling und Hindernissen beschäftigen.
Welche Schuhe brauche ich zum Fußballspielen?
Um ein:e gute:r Fußballspieler:in zu werden, musst du unbedingt die richtige Technik für jeden der drei grundlegenden Schüsse beherrschen. Ohne die richtigen Schuhe, die für genug Traktion und Stabilität sorgen, wirst du bei der richtigen Ausführung der Schüsse aber wahrscheinlich auch nicht das Optimum erzielen können. Nike hat verschiedene Schuhoptionen für deinen individuellen Spielstil und deine konkreten Anforderungen zu bieten.
- Der Nike Mercurial überzeugt durch Geschwindigkeit und Power zugleich und zeichnet sich zudem durch seine leichte Konstruktion aus. Der Nike Mercurial Vapor 17 ist der leichteste Fußballschuh von Nike. Durch seine FlyLite-Plattentechnologie reduziert sich sein Gewicht weiter; er überzeugt aber dennoch durch eine sockenähnliche Passform und Chevron-Stollen an der Sohle für genügend Traktion bei plötzlichen Richtungsänderungen auf engem Raum. Der Nike Mercurial Superfly 11 wurde für Sprints mit maximaler Geschwindigkeit entwickelt und verfügt über ein Air Zoom-Element für eine kraftvolle Energierückgabe. Das Obermaterial aus Flyweave Ultra sorgt für sicheren Halt und die Chevron-Stollen ermöglichen eine explosive Beschleunigung im offenen Raum.
- Beim Nike Tiempo dreht sich alles um das richtige Ballgefühl. Für Athlet:innen, die ein direktes Ballgefühl benötigen, ist der Nike Tiempo Maestro mit seinem weichen TECHLEATHER eine ausgezeichnete Wahl. Spieler:innen, die besonders für ihr kreatives Dribbling und ihre Ballkontrolle bekannt sind, profitieren ebenfalls von den Vorteilen dieses Schuhs.
- Der Nike Phantom eignet sich besonders für Spieler:innen, die die Kunst der Präzision lieben. Der Nike Phantom 6 ist sowohl in der High- als auch in der Low-Version erhältlich und verfügt über ein spezielles griffiges Obermaterial, das den Spieler:innen dabei hilft, beim Schießen, Passen und Dribbeln stets die Kontrolle zu behalten. Er verfügt außerdem über eine Cyclone 360-Platte für schnelle Richtungswechsel.
So kannst du bei einem Flachpass schnell schwenken, erhältst genug Traktion für Lupfer, kannst für einen Torschuss Kraft aufbauen und so bei jedem Schuss, den du ausführst, noch mehr an Selbstvertrauen gewinnen.
FAQ
Mit welchem Teil deines Fußes trittst du einen Fußball?
Mit welchen Teil deines Fußes du den Fußball treten solltest, hängt vom jeweiligen Schuss ab. Für Kraft und Distanz verwendest du am besten den Fußrücken. Für kurze Pässe empfiehlt sich die Innenseite des Fußes.
Wie kannst du einen Fußball härter treten?
Wenn du deinen Knöchel feststellst und deine Zehen nach unten richtest, kannst du die Kraft deines Schusses maximieren. Vollziehe, sofern möglich, außerdem einen großen Rückschwung und ziehe den Schuss vollständig durch, vor allem, wenn du den Ball über eine längere Strecke befördern möchtest.
Wie kannst du einen Fußball mit deinem schwächeren Fuß treten?
Wenn du mit beiden Füßen schießen kannst, wird dein Spiel besser und anpassungsfähiger. Es lohnt sich also, wenn du dir die Zeit nimmst, auch mit deinem schwächeren Fuß zu üben. Versuche, mehr Übungen mit diesem Fuß zu machen, und strecke den Knöchel beim Schießen durch, um mehr Kraft zu erzeugen.
Wie kann ich bessere Schüsse erzielen?
Das Trainieren von Pässen und Schüssen mit oder ohne Partner:in ist schön und gut, aber du musst diese Techniken auch in realen Spielsituationen umsetzen können. Schau doch einfach mal, was es für Möglichkeiten an deinem Wohnort gibt – ob ein richtiger Verein, eine Freizeitmannschaft oder einfach eine Gruppe von Leuten, die sich zum Kicken treffen. Idealerweise trainierst du mit deinem Team ein paar Mal in der Woche und spielst 12 bis 14 Wochen lang jedes Wochenende.