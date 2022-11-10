Die Handwäsche ist eine schnelle, einfache und kostengünstige Methode, um jegliche Art von Kleidungsstücken, einschließlich Workout-Bekleidung, Sport-BHs, Alltagskleidung und Accessoires, sauber zu bekommen.

Oft kannst du auf den Pflegeanweisungen lesen, dass Handwäsche für empfindliche Stoffe wie Seide, Cashmere und Wolle empfohlen wird. Aber sie kann auch bei vielen anderen Materialien wie z. B. Polyester und Nylon von Vorteil sein. Da das Waschen von Hand schonender ist als das Waschen in der Maschine, kann es die Lebensdauer deiner Kleidung verlängern.

Wäschst du ein Kleidungsstück von Hand, musst du dir zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, dass es möglicherweise beschädigt werden könnte, wie das beim Waschen in einer Waschmaschine mit zentralem Rührwerk gelegentlich der Fall ist. Abgesehen davon schadet es generell nicht, wenn du weißt, wie man Kleidung von Hand wäscht. Schließlich kann es ja auch mal vorkommen, dass du nicht an eine Waschmaschine kommst.

Hier erfährst du, wie du deine Kleidung in sechs einfachen Schritten von Hand wäschst.