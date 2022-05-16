So kommst du laut Schlafexperten pünktlich ins Bett

Für die meisten von uns ist jeder Tag straff durchgeplant, erklärt Dr. Jennifer Martin, klinische Psychologin, Expertin für Schlafverhalten und Professorin an der UCLA. Viele Menschen verzichten deshalb auf Schlaf, um etwas mehr Zeit für sich zu haben. Das gilt vor allem, wenn sie nicht alleine leben, so Martin. Dann heißt es oft: "Nur noch eine Stunde, nur noch ein Kapitel …" Und plötzlich ist es 2 Uhr und du musst um 7 wieder aufstehen.

"Wer müde ist, trifft nicht immer die besten Entscheidungen", so Martin. Und so ist man schnell in einem Teufelskreis gefangen: Wer spät schlafen geht, ist am nächsten Tag noch müder. Dadurch steigt das Risiko, dass dieses Verhalten zur Gewohnheit wird.

Wir müssen dich ja eigentlich nicht daran erinnern, dass du in der Nacht zwischen sieben und neun Stunden schlafen solltest. Wenn du das auf Dauer nicht schaffst, beeinträchtigt das dein Denken und Fühlen am Tag.

"Du fühlst dich wie erschlagen, kannst dich nicht richtig konzentrieren und vergisst Dinge", erklärt Schlafmedizinerin Keisha Sullivan. Du leidest unter Stimmungsschwankungen und bist gereizt. Dein Körper steht bei Schlafmangel konstant unter Stress und setzt so mehr vom Stresshormon Cortisol frei. Das wiederum schwächt dein Immunsystem und du wirst schneller krank, so Sullivan. Und das sind nur die kurzfristigen Folgen. Ohne ausreichend Schlaf fällt es dir auch schwerer, deine Ziele in Bezug auf Ernährung, Fitness oder geistige Gesundheit zu erreichen.

Du fühlst dich angesprochen? Gut. Nachdem du jetzt mehr über die Folgen der Schlaf-Prokrastination weißt, musst du nur noch lernen, wie du die Kontrolle zurückgewinnst und Verantwortung für dich selbst übernimmst. Wir haben da einen Tipp für dich.