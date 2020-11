So beeinflusst Schlaf das Immunsystem

So funktioniert dein Immunsystem

Wir erinnern uns noch einmal kurz an den Biounterricht: Dein Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk aus Zellen und Proteinen, das deinem Körper als erste und beste Verteidigungslinie gegen schädliche Viren und Bakterien dient. Um es zu stärken, solltest du dich auf andere Bereiche deines Wohlbefindens – in diesem Fall deinen Schlaf – konzentrieren, die dieses Netzwerk direkt beeinflussen.



"Vieles weist darauf hin, dass unser Immunsystem im Schlaf arbeitet", erklärt Dr. Aric Prather, Außerordentlicher Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der University of California, San Francisco. Und dass wir ohne ausreichend Schlaf anfälliger für Krankheitserreger sind.



Dr. Prather war Leiter einer Studie, bei der den Teilnehmenden das ungefährliche Schnupfenvirus direkt in die Nase gesprüht wurde. Die Probanden, die im Durchschnitt höchstens sechs Stunden pro Nacht schliefen, erkrankten mehr als viermal häufiger an einer Erkältung als diejenigen mit durchschnittlich mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht.



Warum wirkt sich mangelnder Schlaf so stark auf dein Immunsystem aus? Erstens: Wenn du nicht genügend Schlaf bekommst, produziert dein Körper weniger T-Zellen, die Krankheitserreger und andere Fremdstoffe im Körper suchen und zerstören. Zwar produziert dein Körper auch wenn du wach bist T-Zellen, aber wenn du nicht gut schläfst, ist dein Körper möglicherweise länger mit dem Regenerieren beschäftigt als mit der Produktion von T-Zellen.