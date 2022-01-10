So erhöhst du deine Laufleistung, ohne dich zu verletzen

Um festzustellen, wie du am besten Fortschritte erzielen kannst, empfiehlt Gabbett eine individuellere Methode, die er auch bei seinen Athlet:innen anwendet: Der Acute to Chronic Workload Ratio. Zugegeben, ein ziemliches Wortungetüm, aber die Methode selbst ist eigentlich ganz einfach: "Dabei wird dein Laufpensum aus der aktuellen Woche (Acute) mit dem durchschnittlichen Pensum der letzten vier Wochen (Chronic) ins Verhältnis gesetzt", erklärt er. Wenn du noch keine Werte für die letzten vier Wochen hast, dann orientiere dich an der Distanz, die sich für dich in deinem ersten Monat als relativ locker machbar angefühlt hat. Dieses Verhältnis lässt sich immer wieder anpassen.



"Es handelt sich dabei um einen Feedback-Zyklus", fährt Gabbett fort. Jedes Mal, wenn du die Distanz der aktuellen Woche hinzufügst, solltest du dich gleichzeitig fragen, wie du dich mit dieser Distanz direkt nach dem Lauf ("Diese Steigung hat total Spaß gemacht") und nach 48 Stunden gefühlt hast ("Meine Beine tun so weh"). Basierend auf diesen beiden Einschätzungen hast du damit genügend Informationen, um zu entscheiden, ob du mehr trainieren oder mehr regenerieren solltest, ergänzt Gabbett.



Wenn du zum Beispiel in den letzten paar Wochen im Durchschnitt 10 Kilometer und in der aktuellen Woche 15 Kilometer gelaufen bist, hast du dein Trainingspensum um den Faktor 1,5 gesteigert. Wenn das für dich eher anstrengend oder sogar richtig schwer war, dann solltest du auch in der nächsten Woche bei 15 Kilometern bleiben oder sogar wieder auf 10 reduzieren. Wenn du dich mit den 15 Kilometern allerdings gut gefühlt hast, kannst du versuchen, das Pensum in der nächsten Woche nochmals um denselben Faktor zu steigern. Aber selbst wenn du dich hervorragend fühlst: Den Wert von 1,5 solltest du nicht überschreiten. Studien zeigen, dass der Acute to Chronic Workload Ratio zwischen 0,8 und 1,3 liegen sollte, um das Verletzungsrisiko gering zu halten. Bei Werten über 1,5 steigt dieses Risiko deutlich.

Wenn du dein Laufpensum auf sichere Weise steigern möchtest, solltest du außerdem das Krafttraining nicht vergessen. Widerstandstraining für das Gesäß oder den Core helfen Studien zufolge, einige der häufigsten Belastungsverletzungen zu vermeiden. Solche Übungen stärken Knochen, Bänder und Muskeln, die dann besser mit den Belastungen klar kommen, erklärt Mayer. Versuch es doch mal mit dieser Methode: Lauf nur jeden zweiten Tag und mach an den anderen Tragen Krafttraining oder regenerier dich.

Auch wenn Geduld (oder vielleicht auch Mathe?) nicht zu deinen größten Stärken zählt, so wirst du sie spätestens dann zu schätzen wissen, wenn du dich ohne Schmerzen oder andere Probleme verbesserst und dein Körper auch im Alltag kräftiger wird.