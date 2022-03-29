So legst du Shorts zusammen, um Platz zu sparen

Wenn du dich an diese drei Schritte hältst, lassen sich Shorts ganz einfach zusammenlegen:

Um Falten zu vermeiden, solltest du jede Shorts vor dem Zusammenlegen einmal schütteln. Streich etwaige Knitter oder Falten glatt, damit die Shorts flach liegen, wenn du sie zusammenlegst. Lege die Shorts flach auf eine Oberfläche oder halte sie vor dir und lege sie dann entlang der Längsnaht vertikal zusammen. Lege das untere Ende der Shorts auf das obere.

So wird aus den Shorts ein kleines, viereckiges Päckchen, das sich leicht verstauen oder in eine Schublade packen lässt. Das funktioniert übrigens für alle Shorts.