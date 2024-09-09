Nike Trail kündigt Wildhorse 10 und Kiger 10 an

Der Nike Kiger 10 wurde mit einer griffigen, robusten Außensohle ausgestattet, die in besonders beanspruchten Bereichen verstärkt wurde. Ein Steinschlagschutz am Vorfuß und der reaktionsfreudige Cushlon 3.0-Schaumstoff in der Mittelsohle bieten nun mehr Halt und Dämpfung. "Wenn du einen rasanten Schuh mit einem flachen Profil suchst, mit dem du in jedem Gelände Strecken bis zu 50 Kilometern bewältigen kannst, dann ist dieser Schuh die perfekte Wahl", sagt die Nike Trail-Athletin und Inspiration hinter dem Kiger Bailey Kowalczyk. "Er bietet ein dynamisches, präzises und stabiles Laufgefühl, ganz gleich, ob du auf flacher Strecke oder in steilem, technisch anspruchsvollem Gelände unterwegs bist."





Der Nike ReactX Wildhorse 10 wurde entwickelt, um selbst den schwierigsten Herausforderungen auf dem Trail standzuhalten. Die überarbeitete und verbesserte Version verfügt nun über eine Außensohle mit Steinschlagschutz, die dank ihrer speziellen Materialmischung für jedes Gelände geeignet ist, und verbesserten Zehenschutz. Obwohl die Sohle nun 3 Millimeter höher ist und der Schuh neue Funktionen hat, ist er 35 Gramm leichter als sein Vorgänger. Der zuvor verwendete Nike React-Schaumstoff wurde nämlich durch den leichtgewichtigeren und reaktionsfreudigeren Nike ReactX-Schaumstoff ersetzt. "Ob schwieriges Gelände oder extremes Wetter – auf den Wildhorse ist Verlass. Meinen nächsten 200-Meilen-Lauf werde ich im Wildhorse laufen", schwärmt die Ultraläuferin und Inspiration hinter dem Kiger Sally McRae.