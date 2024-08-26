Die Nike Essentials für eine leichte Wanderausrüstung
Einkaufs-Guide
Eine leichte Wanderausrüstung ist für Trailläufe unerlässlich. Hier findest du, was erst einmal wichtig ist.
Egal, ob du ein paar Kilometer von deinem Auto zum Campingplatz zurücklegst oder eine mehrtägige Wanderung unternimmst, das Gewicht deines Rucksacks ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, deine Energie aufrechtzuerhalten – ganz zu schweigen von deiner Stimmung. Laut einer Studie bestimmen Platzierung und Gewicht des Rucksacks auch, welche Muskeln du aktivierst und wie gut du dich bewegst.
Da es wichtig ist, dass der Rucksack ein optimales Gewicht hat und gut sitzt, sollten unbedingt ultraleichte Gegenstände für Rucksacktouren gewählt werden. Das gilt auch für deine Kleidung und deine Schuhe. Hier findest du die besten leichten Nike Produkte für eine komplette Backpacking-Ausrüstung
Die beste Mütze zum Wandern: Nike Terra
Du denkst vielleicht, dass eine Beanie generell nicht so viel wiegt, aber jedes Gramm zählt, wenn der Rucksack leicht bleiben soll. Deshalb musst du eine Mütze wählen, die warm und leicht ist, wie die Nike Terra. Das Strickmaterial aus Polyester und Nylon ist weich und bietet das richtige Maß an Dehnbarkeit bei geringem Gewicht.
Der beste Schlauchschal für Rucksacktouren: Nike Trail
Obwohl Schals nützlich sein können, um dich warm zu halten, sind sie beim Wandern eher unhandlich. Und sie sorgen oft für unnötiges Gewicht, weshalb ein Schlauchschal die bessere Wahl für Rucksacktouren ist. Der Nike Trail Lauf-Schlauchschal ist eine ultraleichte Option mit Nike Dri-FIT-Technologie, die Schweiß von der Haut ableitet. Außerdem verfügt er über drei Taschen, die du an heißen Tagen mit Eis füllen kannst.
Die besten Regenjacken fürs Backpacking: Trail Aireez (Herren) und Essential Repel (Damen)
Um dich auf kühleres, nasses Wetter vorzubereiten, brauchst du mehr Schichten, angefangen mit einer Regenjacke. Jacken können jedoch schwer sein, weshalb Optionen wie die Nike Trail Aireez-Laufjacke für Herren und die Nike Essential Repel-Damenjacke so nützlich sind. Beide sind leicht, strapazierfähig und wasserabweisend. Neben Belüftungsschlitzen haben die Jacken noch weitere Besonderheiten. Wenn trockenes Wetter vorhergesagt ist, lässt sich die Aireez-Jacke ganz praktisch in der integrierten Tasche verstauen.
Die besten Longsleeves fürs Backpacking: Nike ACG "Goat Rocks" (Damen) und Dri-FIT Legend (Herren)
So funktional wie die richtige Regenkleidung sollte auch dein Longsleeve sein. Das Nike ACG "Goat Rocks"-Oberteil für Damen und das Dri-FIT Legend für Herren sind eine geeignete Wahl. Bei beiden handelt es sich um schweißableitende, leichte Oberteile, die dich auch bei den schweißtreibendsten Wanderungen trocken halten. Das ACG verfügt außerdem über einen integrierten UV-Schutz. Die Daumenöffnungen verhindern, dass es bei Bewegungen verrutscht. Dieses Oberteil ist daher bequem und funktional. Das Legend hat eine lockerere Passform als normale Funktionsunterwäsche und ist damit eine vielseitige Wahl.
Die besten Kurzarmshirts für Rucksacktouren: Nike Primary (Herren) und Nike One Classic (Damen)
Für wärmere Tage oder als Funktionsunterwäsche bieten sich das Nike Primary für Herren und das Nike One Classic für Damen als vielseitige Optionen an. Die Nike Dri-FIT-Technologie hat eine schweißableitende Funktion und das Primary bietet Belüftung unter den Armen, was für kühlen, trockenen Tragekomfort sorgt. Außerdem fühlt sich das Strickmaterial beider Kleidungsstücke besonders weich an, was ein großes Plus ist, wenn du deinen Rucksack schon ein paar Stunden oder länger trägst.
Die besten Hosen zum Wandern: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Selbst wenn du in der Wüste campst, können die Nächte kühl werden. Fleece ist die beste Option, um es kuschelig zu haben, aber das Material ist meistens sehr dick. Die Nike Sportswear Tech Fleece-Jogginghose stellt eine Ausnahme dar. Sie bietet isolierende Wärme und eignet sich für alle. Dabei ist sie leicht und nicht so dick. Der schmalere Style und das leichte Strickmaterial sind ideal für das Trekking.
Die besten Socken fürs Wandern: Nike Spark Lightweight
Dicke Baumwollsocken können nicht nur mehr Platz im Rucksack beanspruchen, sondern auch Feuchtigkeit wie Schweiß einschließen, wenn du sie trägst. Wenn du stattdessen Nike Spark Lightweight-Socken wählst, sparst du Platz, musst weniger mit dir rumtragen und profitierst zudem von den dämpfenden und schweißableitenden Eigenschaften. Sie verfügen sogar über reflektierende Elemente an geeigneten Stellen, was bei Wanderungen in der Morgen- oder Abenddämmerung hilfreich ist.
Der beste Schuh zum Wandern: Nike Ultrafly
Nike bietet eine große Auswahl an leichten Schuhen, die sich für den Campingplatz eignen, wenn du die schwereren Wanderschuhe ausziehen möchtest. Der Nike Ultrafly, ein Traillaufschuh für Damen und Männer, ist ideal für eine leichte Wanderausrüstung. Die Carbonplatte und der ZoomX-Schaumstoff sorgen für Tragekomfort und Performance. Die Außensohle mit Vibram Megagrip bietet unglaubliche Traktion auf jedem Trail.
Text: Elizabeth Millard