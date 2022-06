7 Vorteile von Morgenläufen

Wenn du kein Morgenmensch bist, kann es dir schwerfallen, extra wegen des Sports früh aufzustehen. Es gibt jedoch Mittel und Wege, um eine morgendliche Laufroutine zu etablieren und beizubehalten. Tipp 1: Leg dir schon vor dem Zubettgehen deine Laufbekleidung und deine Laufschuhe zurecht. So musst du dir am Morgen keine Gedanken mehr darüber machen, was du anziehen sollst. Manche schlafen sogar in ihrer Laufbekleidung.



Tipp 2: Leg dich etwas früher als üblich schlafen, damit du trotz des früher gestellten Weckers ausreichend Schlaf bekommst. Tipp 3: Achte auf eine gesunde Schlafhygiene. Verbringe mindestens 30 Minuten vor dem Schlafengehen keine Zeit mehr am Bildschirm, nimm spät am Tag kein Koffein mehr zu dir und gestalte deine Schlafumgebung so kühl und angenehm wie möglich. Und du wirst sehen: Schon bald wird das Laufen am Morgen zur festen Gewohnheit.