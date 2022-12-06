Der beste momentan erhältliche Air Force 1
Einkaufs-Guide
Jetzt kaufen: Die besten Styles und Farben des Air Force 1
Wenn du einen legendären und zeitlosen Sneaker für den Alltag möchtest, liegst du beim Nike Air Force 1 genau richtig. Der Air Force1 ist der erste Basketballschuh mit Nike Air Technologie und gilt heute als Klassiker der Sneaker-Kultur.
Inzwischen sind seit dem ersten Air Force 1 40 Jahre vergangen und du kannst aus unzähligen Styles wählen. Die neuesten Versionen reichen von Low-Top-Styles bis hin zu robusteren Designs.
(Verwandter Artikel: So reinigt man Air Force 1 Schuhe)
1. Air Force 1 Low
Mit dem Low-Top Air Force 1s erhältst du einen klassischen und einfach designten Sneaker, den du einfach und schnell an- und ausziehen kannst. Ein breites Sortiment von Styles des Low Cut Air Force 1 bietet aktuelle Farbgebungen und Sonderausführungen.
Der niedrig geschnittene Style hat ein zeitloses und optimiertes Design und die vernähten Schichten auf dem Obermaterial sorgen für weitere Strapazierfähigkeit und Halt bei jedem Schritt.
2. Air Force 1 Mid
Wenn der Schuh etwas größer sein und deine Knöchel bedecken soll, ist ein Mid-Top-Schuh genau richtig für dich. Die Air Force 1 Mid-Tops haben einen höheren und gepolsterten Kragen und viele sind um den Knöchel mit einem Klettverschluss versehen, damit du den Sitz des Schuhs anpassen und das Styling variieren kannst.
Der AF1 Mid-Cut bietet Nike Air Dämpfung in der Sohle und sorgt mit einer gepolsterten Zunge für Komfort. Einige haben weitere Designelemente wie hochwertiges und texturiertes Obermaterial aus Leder oder gestickte Akzente.
3. Air Force 1 High
Der erste Air Force 1 war ein High-Top-Sneaker — und dadurch ist er für Sneakerfans, die sich für den OG-Style interessieren, die allererste Wahl.
Wie einige Low- oder Mid-Top Air Force 1s kannst du von Nike designte Farbgebungen auswählen oder mithilfe von Nike By You den AF1 mit bestimmten Materialien und Farbtönen die Schnürsenkel, das Obermaterial, den Swoosh und die Sohle gestalten. High-Top AF1s enthalten auch einen Knöchelriemen, damit du die Passform für dich optimal einstellen kannst.
(Verwandter Artikel: Die besten High-Top-Sneaker von Nike)
4. Air Force 1 Schuhe
Die Nike Air Force 1 Schuhe haben den Signatur-Style und das geschmeidige Leder des Sneakers, aber mit erhöhter Strapazierfähigkeit und Traktion, daher sind sie ideal für draußen. Die AF1 Schuhe bieten durch den hervorragenden Grip der Sohle ein verbessertes Laufgefühl und Isolierung mit Synthetikmaterial, damit die Füße möglichst trocken und warm bleiben.
Das Leder einiger Styles ist wasserabweisend und es gibt auch Designs mit verstärktem Zehenbereich zum Schutz und einer verlängerten Zunge, die verhindert, dass Wasser und Schmutz in den Schuh gelangen kann.
5. Plateau-Styles des Air Force 1 anzeigen
Für alle, die ihre Air Force 1s etwas höher möchten oder nach einem Lifestyle-Sneaker mit besonders dicker Sohle suchen, sind Plateausohlen genau richtig. Die Plateau-Styles des Air Force 1s bieten eine dickere Mittelsohle, die mit weichem Schaumstoff ausgestattet ist, damit du es bei jedem Schritt richtig komfortabel hast.
Text: Julia Sullivan