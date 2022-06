Mein eigenes Spielfeld: Laufen als Brücke zwischen Kultur und Community

Theland war 9 Jahre alt, als er begann, Fragen über die Kinder der MMIWG2S zu stellen. MMIWG2S steht für "Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and Two-Spirits", also vermisste und ermordete indigene Frauen, Mädchen und Two-Spirit-Personen. Die indigene Bezeichnung "Two-Spirit" bezog sich ursprünglich auf das Vorhandensein zweier Seelen unterschiedlichen Geschlechtes bei ein und derselben Person. Heute dient die Neubedeutung des Begriffs zur allgemeinen Bezeichnung eines dritten Geschlechtes und umfasst alle Menschen, die sich mit der LGBTQIA+ Gemeinschaft identifizieren. "Ich bin schon früh zu Mahnwachen gegangen und habe dort die Lieder mitgesungen", erinnert sich Theland. "Aber im Kern wollte ich wissen, was aus den Kindern der MMIWG2S wurde. Als Jugendlicher habe ich auf andere Jugendliche geachtet."



Seine Tante Bridget ist Mitbegründerin einer gemeinnützigen Organisation, die den Angehörigen der Ermordeten hilft. So kam Theland, inspiriert von anderen Athlet:innen, die über den Sport auf Missstände aufmerksam machen, auf eine Idee: Er wollte quer durch Kanada laufen. "Meine Mutter meinte sofort: 'Stopp, Kanada ist riesengroß!' Also überlegte ich, mit dem Fahrrad durch Ontario zu fahren oder eine andere Aktion zu starten. Schließlich kamen wir auf die Idee, dass ich zum Haus meiner Tante Bridget laufe."



Im Laufe der Jahre schlossen sich weitere Freund:innen und Familienmitglieder an. Jetzt plant Theland seinen ersten nationalen Lauf, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen. "Es ist definitiv eine große Aufgabe, die wir bewältigen müssen, aber mit der Unterstützung und der Liebe unserer Leute werden wir es schaffen", sagt er. In der Hoffnung, im Sommer 2021 von Vancouver nach Ottawa zu laufen, recherchiert er derzeit die Routen und verschiedenen Klimazonen. Es ist eine extrem fordernde Strecke durch die Rocky Mountains, über die weiten westlichen Prärien und in den wilden Kanadischen Schild, eine große Region aus präkambrischem Felsgestein.