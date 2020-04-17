3 Wege zu mehr Präsenz im Jetzt

Heutzutage ist es schwer, wirklich abzuschalten. Wir werden ständig mit Informationen bombardiert: aus unserer Umwelt, von unseren Jobs, unseren Freunden und unseren elektronischen Geräten. Manchmal fühlen wir uns da überfordert und verlieren den Kontakt zum Hier und Jetzt.



Zum Glück gibt es ein paar einfache Achtsamkeitsmethoden, mit denen du die Kontrolle zurückgewinnst und sofort ruhiger wirst. Das nächste Mal, wenn du dich fokussieren möchtest, probier eine der folgenden Techniken aus: