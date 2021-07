Neue Sieger: Megan Rapinoe und Sue Bird.

Sue Bird und Megan Rapinoe stehen in ihren jeweiligen Sportarten für größte Erfolge und Beständigkeit, aber das, was sie der Sportwelt hinterlassen, geht weit über ihre Karrieren hinaus.

Die nächste Generation inspirieren – so werden neue Siegerinnen gemacht. Sue und Megan erzählen, wie der Sport sie verändert hat.

SUE: Wo soll ich anfangen?

MEGAN: Ich komme immer wieder darauf zurück, dass Athletinnen, insbesondere Spitzenathletinnen, in einem wirklich einzigartigen Umfeld aufwachsen. Abgesehen von meinen Erfahrungen in der Frauennationalmannschaft und der von Sue in der WNBA und als Spielerin der US-amerikanischen Nationalmannschaft im Basketball erleben wir es eher selten, dass mehrere Topfrauen in ihrem Beruf zusammenarbeiten. Normalerweise gibt es nur eine oder zwei. Für mich war das die ganze Zeit meine "permission structure".

SUE: Für mich ist es eine Mischung von allem. Man ist von Leuten umgeben, die auch extrem auf Wettbewerb ausgerichtet sind, vielleicht aggressiver, ehrgeiziger. Und auf der anderen Seite geht es um meine Grundeinstellung – wer ich bin, was mir wichtig ist, welche Werte ich habe, wie ich an Situationen herangehe, egal, was es ist: Der Sport hat mich darin geprägt. Ich habe dadurch eine bestimmte Art zu leben gelernt.

MEGAN: Es überträgt sich darauf, wie man sich in der Welt verhält, wie man mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten umgeht. Auch jenseits der Zusammengehörigkeit in einem sicheren Raum gibt es andere Menschen, die das Gleiche durchmachen, und man kommt an den Punkt, an dem man denkt: "Oh, ich stehe damit ja gar nicht alleine da." All die Themen rund um den Frauensport wie zu wenig Repräsentanz und mangelnde Investition und so weiter … Und dann ist man mit anderen Leuten zusammen, die sagen: "Nein, das geht mir genauso, so habe ich mich in dieser Situation auch gefühlt."

SUE: Es ist eine gemeinsame Erfahrung.