Stärke dein Herz und laufe für ein längeres Leben

So wie dein Gehirn auf Lernen und Wachstum eingestellt ist, ist auch dein Herz darauf vorbereitet, sich an Bewegungen anzupassen – insbesondere an Ausdauerbewegungen, wie eine kürzlich in der Zeitschrift PNAS veröffentlichte Studie zeigt. Darin verglichen die Forscher die Herzen von Schimpansen mit denen von Menschen mit wenig oder keiner körperlichen Aktivität, von amerikanischen Ureinwohnern, die als Bauern für den Eigenbedarf wirtschaften, von Langstreckenläufern und von American Football-Spielern, die auf der Position des Lineman spielen und somit entsprechend groß und schwer sind.



Dabei fand das Team heraus, dass nur beim Menschen die linke Herzkammer – die Kammer, die das Blut in alle Bereiche des Körpers pumpt – dünner und länglicher ist, wodurch sich der Herzmuskel leichter ausdehnen kann. Ein größerer linker Ventrikel, den man in der Gruppe der Langstreckenläufer und in geringerem Maße auch bei den Bauern (die viel laufen) fanden, lässt das Herz effizienter arbeiten und mit jedem Schlag mehr Blut pumpen. Das wiederum bewirkt, dass sich das Training und auch alltägliche Aktivitäten weniger anstrengend anfühlen können.



Bei Menschen, die keine regelmäßigen Ausdaueraktivitäten ausüben, lässt sich hingegen eine ganz andere Entwicklung feststellen: Ihr druckangepasstes Herz verändert seine Struktur, um das Blut gegen verengte Gefäße zu bewegen, erklärt Dr. Daniel Lieberman, Professor für menschliche Humanevolution in Harvard und Koautor der Studie. Dadurch können sich die Herzwände verdicken und fester werden und das Herz muss entsprechend intensiver arbeiten. Das war bei den American Football-Spielern der Fall, die als Lineman überwiegend Krafttraining statt Langstreckenläufe absolvieren, bei den Schimpansen, die sich – anders als wir Menschen – nicht für dauerhafte körperliche Bewegungen weiterentwickelt haben, und auch bei den Personen mit wenig oder keiner körperlichen Aktivität, bei denen sich ein hoher Blutdruck entwickeln könnte.