Lass deine Kinder ihre Freude an Bewegung entdecken

Angenommen, dein Kind hat Schwierigkeiten mit einem modifizierten Push-up. Bevor es frustriert aufgibt, gib ihm den Tipp, seinen Körper bis auf den Boden abzusenken und dann aufzuhören. Lob es anschließend zum Beispiel so: "Siehst du, die erste Hälfte des Push-ups hast du schon geschafft!" Lass dein Kind beim nächsten Mal die zweite Hälfte probieren, dann die gesamte Übung, und lob wirklich jede kleine Verbesserung, rät Cutaia. Du könntest auch eine Art Tagebuch über die Fortschritte führen, in das du jede Woche die Erfolge deines Kindes einträgst. "Es ist so wichtig, die Energie anzuerkennen, die deine Kinder in die Übungen stecken, und ihnen ein gutes Gefühl zu geben", erklärt sie. Lob sie mit Sätzen wie "Ich bin so stolz auf dich, dass du heute zum Training gekommen bist" oder "Du schaffst die Push-ups immer besser. Ich weiß, sie sind anstrengend, aber du zeigst es ihnen so richtig."



Letzten Endes wird das, was dich selbst täglich begeistert Sport machen lässt, auch deine Kinder begeistern. Geh mit gutem Beispiel voran, sorge für kindgerechte Anweisungen und lob sie für ihre Leistung – so weckst du auch in deinen Kindern eine lebenslange Liebe zum Sport.