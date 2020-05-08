Workouts für Kinder zu Hause

Inzwischen kann dir in Sachen Home-Workout keiner mehr etwas vormachen. Damit du weiterhin motiviert bleibst, helfen wir dir mit Made to Play, deine Kids zu coachen, damit sie gesünder und glücklicher leben, auch wenn sie mehr Zeit zu Hause verbringen müssen. Lies dir die folgenden sechs Tipps zum Coaching von Kindern durch und erfahre, wie Nike mit Made to Play 16 Millionen Kinder auf der ganzen Welt zu mehr Bewegung animiert.