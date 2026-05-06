Nike Mad 90 Pack: Diese futuristischen Air Max-Interpretationen feiern die Vergangenheit des Fußballs

Air Max 90 Hypervenom: Der Nike Air Max 90 Hypervenom orientiert sich am originalen Hypervenom: einem legendären Fußballschuh, der 2013 für Spieler:innen eingeführt wurde, entwickelt wurde, die das Spiel beherrschen wollten. Die neue Silhouette wurde sowohl vom originalen Hypervenom-Fußballschuh als auch vom Air Max 90 inspiriert. Sie besticht durch ein markantes orange-schwarzes Design mit durchgehenden Perforationen sowie einer orangefarbenen Skelett-Grafik, die sich, wie beim Original, vom Schwarz abhebt.

Passende Bekleidungsinspirationen: Der Air Max 90 Hypervenom passt perfekt zu Bekleidungsdesigns im Stil von Los Angeles – einer Stadt, die für Selbstverwirklichung, Durchsetzungskraft und den Zusammenhalt der Gemeinschaft steht.

Air Max 90 Mercurial: Der Nike Air Max 90 Mercurial orientiert sich am Mercurial Vapor 2002, einem klassischen Fußballschuh, der „Geschwindigkeit“ für Fußballspieler:innen und -fans neu definiert hat. Die neu interpretierte Air Max 90-Silhouette weist ähnliche fließende Linien und Farbverläufe auf wie der originale Mercurial. Der weiße Swoosh hebt sich vom schwarzen Schuh ab und auch die schwarze Lasche des Fußballschuhs erinnert an das Original. Außerdem sind die militärgrünen Akzente der originalen Fußballschuhe im Air-Element des Sneakers erkennbar. Im Gegensatz zum Fußballschuh, von dem dieser Sneaker inspiriert ist, verfügt diese Version über dezente orangefarbene Akzente.

Passende Bekleidungsinspirationen: Die passende Sportbekleidung zelebriert den zunehmenden weltweiten Erfolg der koreanischen Kultur.

Air Max 90 Total Laser 90: Der Nike Air Max 90 Total Laser 90 wurde vom Total 90 Laser inspiriert, einem klassischen Fußballschuh, der in den 2000er-Jahren den Spielstil vieler führender Fußballspieler:innen repräsentierte. Mit seinen leuchtend gelben Akzenten und dem schwarzen Swoosh ähnelt der Air Max Laser 90 den früheren Fußballschuhen der Air Max-Linie. Auch andere Details greifen das Original auf, darunter die legendäre Skelettgrafik, die bei der Air Max-Version durch die transparente Gummi-Außensohle sichtbar wird. Das vordere Obermaterial dieses neuen, exklusiven Modells ist, genau wie die legendären Stollen, die es repräsentiert, komplett schwarz. Der nach unten verlaufende Zehenbereich erinnert stark an das Originaldesign. Anstelle des klassischen Nike Air-Abzeichens an der Ferse ist das Total 90 Branding in Schwarz gehalten. Ein roter Akzent hinter der Lasche ersetzt das originale rote Innenfutter und verbindet die beiden Teile.

Passende Bekleidungsinspirationen: Auch bei den Total 90-Bekleidungsstücken ist Gelb eine dominierende Farbe. Sie erinnern an die Nike-Fußballbekleidung aus den frühen 2000er-Jahren, durch die die englische Fußballkultur weltweit bekannt wurde.

Air Max 90 Tiempo: Der Air Max 90 Tiempo bringt die ursprüngliche Energie des Nike Tiempo aus dem Jahr 2005 zurück. Diese moderne Interpretation des Air Max 90 vereint die für den originalen Tiempo charakteristischen Details wie das hochwertige Leder, die Nähte, die Rautensteppung und das Kragenfutter mit einem zeitgemäßen Design, das einen rebellischen Touch vermittelt. Die Air Max-Version ist, genau wie das Original, schwarz mit einem weißen Swoosh. Grüne Akzente sorgen für einen dezenten Farbtupfer.

Passende Bekleidungsinspirationen: Die passenden Sportbekleidungsstücke der Tiempo-Kollektion sind eine Hommage an die Fußballkultur mit einem ausgefallenen chinesischen Punkrock-Flair.