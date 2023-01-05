Trained Podcast: Kleine Gewohnheiten, große Wirkung – mit James Clear
Coaching
Deine Gewohnheiten prägen dich als Mensch. Diese Tipps von Bestsellerautor James Clear helfen dir, gute Gewohnheiten zu etablieren und schlechte abzulegen.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Das Sachbuch Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear steht seit drei Jahren auf der Bestsellerliste der New York Times. Der Autor und Unternehmer hat Millionen von Leser:innen dazu inspiriert, gesunde Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu etablieren, und bringt es in dieser Folge mit Moderatorin Jaclyn Byrer auf den Punkt: Unsere Gewohnheiten zeigen, wer wir sind. Mittels hilfreicher Metaphern und erfrischend unkomplizierter und langfristig erfolgreicher Methoden, die von den führenden Größen der Psychologie inspiriert wurden, können wir alle Gewohnheiten entwickeln, mit denen wir jeden Tag besser werden und das erreichen, was wir uns vornehmen.
"Unsere Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle, denn sie verkörpern eine bestimmte Identität. Alles, was du tust, hat Einfluss auf die Art von Mensch, die du sein möchtest."
James Clear
Unternehmer und Autor des Bestsellers Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.