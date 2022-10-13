Derrick Henry spricht über seine Leidenschaft für Fitness

Derrick Henry liebt es zu trainieren – und das nicht nur, weil er auf seine siebte NFL-Saison zusteuert. Im Fitnessstudio findet er Inspiration, Leidenschaft und Stolz auf sich und seine Leistungen. In dieser Folge unterhalten sich Derrick und Moderatorin Jaclyn Byrer über ihre liebsten Fitnessübungen. Der Running Back der Tennessee Titans erzählt auch, wie ihn seine Familie in guten und schlechten Zeiten motiviert hat, wie er trotz aller öffentlichen Zweifel an seinen Fähigkeiten ein erfolgreicher Spieler wurde und wie wir alle – ob wir nun von der Teilnahme an einem Halbmarathon träumen oder fest entschlossen sind, einen neuen Fitnesskurs auszuprobieren – unsere Zweifel überwinden und unsere Ziele erreichen können.