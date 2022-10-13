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Trained Podcast: Nutze deine Motivation – mit Derrick Henry

Coaching

Man nennt ihn nicht umsonst "King Henry". Dieser NFL Running Back erzählt, was ihn motiviert, sich immer weiter zu verbessern.

Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2022
2 Min. Lesezeit
Derrick Henry spricht über seine Leidenschaft für Fitness

Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.

Derrick Henry liebt es zu trainieren – und das nicht nur, weil er auf seine siebte NFL-Saison zusteuert. Im Fitnessstudio findet er Inspiration, Leidenschaft und Stolz auf sich und seine Leistungen. In dieser Folge unterhalten sich Derrick und Moderatorin Jaclyn Byrer über ihre liebsten Fitnessübungen. Der Running Back der Tennessee Titans erzählt auch, wie ihn seine Familie in guten und schlechten Zeiten motiviert hat, wie er trotz aller öffentlichen Zweifel an seinen Fähigkeiten ein erfolgreicher Spieler wurde und wie wir alle – ob wir nun von der Teilnahme an einem Halbmarathon träumen oder fest entschlossen sind, einen neuen Fitnesskurs auszuprobieren – unsere Zweifel überwinden und unsere Ziele erreichen können.

"Wann immer du im Sport oder in deinem Leben etwas tun willst, das dich magisch anzieht: Folge diesem Impuls und mach es, und zwar Tag für Tag mit unermüdlichem Einsatz."

Derrick Henry
Nike Athlet und Running Back der Tennessee Titans

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Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.

Ursprünglich erschienen: 13. Oktober 2022

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