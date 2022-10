Durch Fragen zur Innovation: NSRL

Innovation beginnt für uns stets mit der Frage: Was wäre, wenn?



Was wäre, wenn … wir Forschung und Entwicklung unternehmensintern durchführen? Was wäre, wenn … wir die Leistung von Sportler:innen erfassen und analysieren und die damit gewonnenen Erkenntnisse auf Produkte anwenden könnten? Was wäre, wenn … wir alle nur erdenklichen Fragen stellen und damit unmögliche Antworten aufdecken?



Im September 1980 begannen wir, Antworten auf diese Fragen zu finden.



Wir richteten unser erstes Nike Sport Research Laboratory in einem kleinen Lagergebäude in Exeter, New Hampshire ein, um Antworten auf unsere Fragen zu finden. In diesem "Schuppen" befassten wir uns mit komplexen Konzepten. Unser Team umfasste Fitnesstrainer:innen und Podolog:innen, aber auch Spezialist:innen für Luft- und Raumfahrttechnik und Biomechanik. Die Erfahrungen und Anforderungen der Sportler:innen stehen im Mittelpunkt unserer Forschung, und mit dem Laboratory investierten wir als die Ersten der Branche umfassend in die empirische Forschung.