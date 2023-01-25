Die besten Nike Trainingshosen für Damen

Die besten Nike Trainingshosen für Frauen
Einkaufs-Guide
Ob schweißableitend, eng geschnitten oder im lässigen Look: Hier findest du die besten Nike Trainingshosen für Frauen.
Bist du auf der Suche nach hochwertigen, bequemen Trainingshosen für zu Hause oder im Fitnessstudio? Alle, die bequeme, vielseitige und praktische Styles lieben, sollten einen Blick auf die große Auswahl an Nike Trainingshosen für Frauen werfen.
Wir stellen dir hier sechs Topprodukte vor, die auf deiner Shopping-Liste nicht fehlen dürfen. Von warmen, isolierenden Fleece-Materialien bis zu ultraweichem Terry-Stoff – in diesem Einkaufs-Guide finden alle ihre nächste Lieblings-Trainingshose.
Die besten Nike Trainingshosen für Frauen
1. Für einen minimalistischen, gemütlichen Look: Nike Club Fleece-Trainingshosen
Du willst in ultrabequemen, lässigen Trainingshosen entspannen? Dann sind Modelle aus angerautem Nike Club Fleece genau das Richtige für dich. Sie bestehen aus warmen, weichen und elastischen Materialien und überzeugen mit simplen Details für ein gemütliches Tragegefühl.
Ein elastischer Bund und gerippte Bündchen geben diesen Trainingshosen einen klassischen Look und sorgen dafür, dass sie lange in Form bleiben. Einige Trainingshosen haben außerdem große Taschen. Wähle aus den verschiedensten Styles, von Slim-fit-Jogginghosen bis zu Oversize-Silhouetten.
Kombiniere die Club Fleece-Trainingshosen mit einem passenden Club Fleece-Hoodie oder -Sweatshirt zu einem echten Rundum-Look.
2. Trainingshosen einmal anders: Nike Phoenix Fleece-Sweatpants
Außen angenehm weich, innen gemütlich warm: Diese Trainingshosen aus angerautem Fleece sind perfekt für kalte Tage.
Sie ähneln den Nike Club Fleece-Trainingshosen, haben jedoch ein markanteres, unverwechselbares Design. So gibt es zum Beispiel hoch geschnittene Modelle mit weitem Bein in leuchtenden Farben und auffälligen Mustern oder Hosen im Baggy-Style, die am Knöchel eng zusammenlaufen, um den Blick auf deine Schuhe zu lenken.
Ähnlich wie die Club Fleece-Hosen kannst du auch Nike Phoenix Fleece-Trainingshosen mit einem passenden Oberteil abrunden.
3. Für das Workout: Nike Dri-FIT
Wenn du nach Trainingshosen suchst, in denen du wirklich ins Schwitzen kommen kannst, dann brauchst du eine Hose mit schweißableitender Nike Dri-FIT-Technologie. Sie verteilt die Feuchtigkeit über die gesamte Oberfläche des Materials, um die Verdunstung zu beschleunigen.
In der Nike Yoga-Kollektion findest du weiche, elastische Styles. Manche bestehen aus texturierten Thermomaterialien, die dich nicht nur auf der Matte angenehm warm halten.
4. Immer schön warm bleiben: Nike Therma-FIT
Wer auch bei kaltem Wetter gerne rausgeht oder auf dem Weg zum Training und auch danach nicht frieren möchte, für den sind Nike Therma-FIT-Trainingshosen genau das Richtige. Die wärmeregulierende Technologie hält dich immer angenehm warm. Du kannst sie alleine tragen oder an besonders kalten Tagen mit Workout-Leggings kombinieren.
Therma-FIT-Trainingshosen bestehen aus den unterschiedlichsten Materialien, von dickem, weichem Fleece über Wolle bis zur neusten Nike Bekleidungsinnovation: Nike Forward. Nike Forward ist weder Strick- noch Webmaterial. Es besteht aus ultradünnen, im Nadelstanzverfahren zusammengefügten Faserschichten. Bei diesem Verfahren entsteht weniger Abfall als bei der traditionellen Strick-Fleece-Produktion.
Tatsächlich wurde bei der ersten Kollektion durchschnittlich 75 Prozent weniger Kohlendioxid ausgestoßen als bei standardmäßigen Strickmaterialien. Bei der Produktion dieser Jogginghosen stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Doch dank der Nike Therma-FIT ADV-Technologie kam auch das Thema Wärme nicht zu kurz.
5. Für den Outdoor-Vibe: Nike ACG-Trainingshosen
Wandern im Winter oder Ausflüge in die Berge für Ski- und Snowboardtouren: Die Nike All Conditions Gear (ACG) bietet genau die richtige Ausrüstung für Outdoor-Abenteuer in der Kälte. Dazu zählen auch Trainingshosen. Nike ACG-Trainingshosen wurden entwickelt, um dich warmzuhalten.
Manche Modelle nutzen Polartec®, ein ultraweiches, atmungsaktives Material, das die warme Luft am Körper hält und die Feuchtigkeit von der Haut ableitet. Es gibt Styles mit markanten, von der Natur inspirierten Prints, die zum Beispiel an Gletscher oder Vulkane erinnern und so für einen überzeugenden Outdoor-Look sorgen.
6. Körpernaher Schnitt: Nike Tech Fleece-Jogginghosen
Nike Tech Fleece-Jogger sind die elegantesten Trainingshosen. Das körpernahe Design läuft am Knie schmal zu. So bleibt die Wärme am Körper, ohne dass die Hose zu sehr aufträgt.
Diese Jogginghosen überzeugen mit Premiumdetails wie Reißverschlusstaschen und typischem Nike Tech Fleece-Taping oder einer Innentasche, in der du dein Smartphone oder kleine Essentials unterbringen kannst.
Du möchtest deinen Look abrunden? Kombiniere die Trainingshose mit einem Nike Tech Fleece-Hoodie.
Text: Dina Cheney