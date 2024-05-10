Die besten Nike Leggings für Schwangere und Mütter
Einkaufs-Guide
Eine Topauswahl für Mamas, vor und nach der Geburt.
Während der Schwangerschaft sind Komfort und Flexibilität das A und O. Die besten Leggings für Schwangere und Mütter sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, passen sich deinem veränderten Körper an, unterstützen deinen wachsenden Bauch und sind auch nach Geburt ein vielseitig kombinierbarer Layer für deine Outfits.
Hier findest du unsere Top-Leggings für Schwangere und Mütter. Wir zeigen dir, was sie so besonders macht.
6 Eigenschaften, die Nike Leggings für Schwangere und Mütter auszeichnen
Die besten Nike Leggings für Schwangere und Mütter sind die Kollektionen Zenvy (M) und Nike One (M). Beide Linien bieten speziell entworfene und ausgiebig getestete Leggings sowie Bike Shorts für die Zeit vor, während und (lange) nach der Schwangerschaft.
"Die Zenvy (M) Leggings wurden für Frauen entworfen und entwickelt, die ein Kind erwarten. Das Design berücksichtigt sowohl die Veränderungen des Körpers während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt", erklärt Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel bei Nike. "Wir haben das Design überarbeitet und praktische Außentaschen hinzugefügt. Der extra hohe Bund im Cross-Back-Design hat eine kleine Aussparung für mehr Stretch und Bewegungsfreiheit. Unser InfinaSoft-Material ist doppelt so dehnbar wie Elastan und gleichzeitig fantastisch weich – die ideale Leggings für Schwangere und Mütter."
Auch die Nike One (M) Leggings stehen auf der Liste. "Sie sorgen für den Komfort, das Selbstvertrauen und die Flexibilität, die Frauen brauchen, um ihren aktiven Lebensstil in allen Phasen der Schwangerschaft und Mutterschaft weiterzuführen", sagt Polkow. "Das Material ist superweich und hat eine matte, gebleichte Oberfläche, die Farben und Prints richtig gut zur Geltung bringt. Alle Styles und Outfit-Ideen lassen sich perfekt kombinieren. Und der Preis ist auch noch unglaublich günstig."
1. Stretch wächst mit
Dein Bauch wird während der Schwangerschaft größer. Deshalb muss sich das Material der Leggings diesem Umstand anpassen.
Die Leggings mit sanftem Halt und hohem Bund sowie die Bike Shorts der Kollektion Nike Zenvy (M) für Damen haben eine weite Passform, wo du sie am meisten brauchst. Das dehnbare, glatte Material passt sich deinem Körper an und macht jede deiner Bewegungen mit.
Die Leggings mit hohem Bund sowie die Bike Shorts der Kollektion Nike One für Damen bestehen aus dehnbarem Material, das in Zonen aufgeteilt ist. Sie behalten auch bei Belastung ihre stützende Struktur.
Beide Styles sind elastisch, formbeständig und sorgen für eine eng anliegende und komfortable Passform – vor, während und nach der Schwangerschaft.
2. Leichtes und atmungsaktives Material für hohen Tragekomfort
Nike legt bei seiner gesamten Leggings- und Workout-Kollektion großen Wert auf Tragekomfort. Symptome wie Schmerzen und schwankende Körpertemperaturen machen die Schwangerschaft zu einer Zeit, in der bequeme und leicht zu tragende Workout-Styles besonders wichtig sind.
Angenehm weiche Materialien, schweißableitende Dri-FIT-Technologie und minimale Nähte sorgen bei den Leggings und Bike Shorts von Zenvy und Nike One für den angenehm kühlen Tragekomfort, den dein Körper in der Schwangerschaft braucht.
Nike hat den Style-Bestseller Zenvy für die Kollektion für Schwangere und Mütter überarbeitet und verwendet jetzt das beliebte InfinaSoft-Material auch für die Leggings für Schwangere und Mütter. InfinaSoft fühlt sich an wie eine zweite Haut und bietet Halt sowie Unterstützung, wenn dein Bauch wächst.
Das mittelschwere, angenehm weiche Material der Nike One Kollektion für Schwangere und Mütter ist dehnbar und passt sich deinem Körper und deinen Bewegungen an. Für ein bequemes, unterstützendes Tragegefühl in jedem Trimester und darüber hinaus.
3. Taschen für all deine Essentials
Mit Taschen ist alles besser. Während der Schwangerschaft und nach der Geburt erleichtert eine integrierte Tasche für Handy, Schlüssel oder Ersatzschnuller den Alltag.
Die Zenvy-Styles und die Bike Shorts von Nike One für Schwangere und Mütter haben Taschen am Oberschenkel, die genug Platz für die meisten Handys und andere wichtige Dinge des Alltags bieten. Du kannst dich darauf verlassen, dass du in den Nike Leggings und Bike Shorts für Schwangere und Mütter genug Platz für deine Essentials hast – egal ob du Eingrifftaschen (Zenvy) oder Außentaschen (Nike One) bevorzugst.
4. Strukturierte und stützende Einsätze für deinen Bauch
Die optimalen Leggings für Schwangere und Mütter bieten nicht nur Platz für den Bauch, sie bieten die Unterstützung, die du brauchst, um dich leichter zu bewegen und den unteren Rücken zu entlasten. Bei den besten Styles kannst du den Tailleneinsatz auch umklappen, wenn du einfach mal entspannen möchtest.
Die Zenvy Leggings mit hohem Bund und die Bike Shorts von Nike schmiegen sich sanft an den wachsenden Bauch und bieten angenehm weichen Halt. Nike One Styles für Schwangere und Mütter bieten zusätzliche Struktur und Unterstützung. Bei beiden Styles lässt sich der Taillenbund einfach umklappen – so einfach kannst du vom Workout auf Relaxen umschalten.
5. Der Bund ist rutschfest
Auch Personen, die nicht schwanger sind, kennen das Problem, dass ein hoher Bund nach unten rutscht. Aber wenn der Bauch im dritten Trimester anfängt, den Bund zu spannen, sind dem nur die besten Leggings für Schwangere und Mütter gewachsen.
Nike hat seine Zenvy Leggings und Bike Shorts für Schwangere und Mütter mit einem extrabreiten Taillenbund entworfen, der dafür sorgt, dass nichts einrollt, kneift oder verrutscht.
6. Leicht zu reinigen
Während und nach der Schwangerschaft ist waschmaschinengeeignete Kleidung ganz besonders wichtig. Wenn du ein Baby erwartest oder dich um Babys kümmerst, brauchst du Trainingskleidung, die beim Waschen keine Probleme macht.
Die Nike Zenvy (M) und Nike One Leggings und Bike Shorts für Schwangere und Mütter sind maschinenwaschbar und sehr strapazierfähig, sodass du sie viele Jahre lang tragen und waschen kannst.
Häufig gestellte Fragen
Welches ist das beste Material für Leggings für Schwangere und Mütter?
Es gibt verschiedene Textilien für optimale Leggings für Schwangere und Mütter. Die Materialien und das Design der besten Leggings für Schwangere und Mütter sorgen jedoch für bequemen Halt, der sich an die Bedürfnisse deines Körpers vor, während und nach der Schwangerschaft anpasst. Die Expert:innen von Nike empfehlen zudem feuchtigkeitsableitende Materialien, die dich kühl halten – egal, ob du trainierst oder dich entspannst.
Muss ich während der Schwangerschaft spezielle Leggings für Schwangere und Mütter tragen?
Besonders dehnbare Leggings mit hohem Bund, auch solche, die nicht speziell für Schwangere und Mütter entwickelt wurden, eignen sich gut für die ersten Phasen der Schwangerschaft. Im letzten Schwangerschaftsdrittel, wenn der Bauch am größten ist, bieten spezielle Styles ausreichend Platz, Schutz und Struktur.
Text: Sarah duRivage-Jacobs