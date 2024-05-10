Die besten Nike Leggings für Schwangere und Mütter sind die Kollektionen Zenvy (M) und Nike One (M). Beide Linien bieten speziell entworfene und ausgiebig getestete Leggings sowie Bike Shorts für die Zeit vor, während und (lange) nach der Schwangerschaft.

"Die Zenvy (M) Leggings wurden für Frauen entworfen und entwickelt, die ein Kind erwarten. Das Design berücksichtigt sowohl die Veränderungen des Körpers während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt", erklärt Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel bei Nike. "Wir haben das Design überarbeitet und praktische Außentaschen hinzugefügt. Der extra hohe Bund im Cross-Back-Design hat eine kleine Aussparung für mehr Stretch und Bewegungsfreiheit. Unser InfinaSoft-Material ist doppelt so dehnbar wie Elastan und gleichzeitig fantastisch weich – die ideale Leggings für Schwangere und Mütter."

Auch die Nike One (M) Leggings stehen auf der Liste. "Sie sorgen für den Komfort, das Selbstvertrauen und die Flexibilität, die Frauen brauchen, um ihren aktiven Lebensstil in allen Phasen der Schwangerschaft und Mutterschaft weiterzuführen", sagt Polkow. "Das Material ist superweich und hat eine matte, gebleichte Oberfläche, die Farben und Prints richtig gut zur Geltung bringt. Alle Styles und Outfit-Ideen lassen sich perfekt kombinieren. Und der Preis ist auch noch unglaublich günstig."