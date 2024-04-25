Die besten bügellosen Sport-BHs von Nike

Obwohl Bügel-BHs häufig als die beste Wahl für optimalen Halt gelten, bieten viele bügellose BHs ebenfalls einen ausgezeichneten Halt. Darüber hinaus gibt es auch in großen Größen hervorragende Sport-BHs.

"Für leichten, mittleren und starken Halt sind bügellose Sport-BHs eine erstklassige Wahl", erklärt Emme McAtee, Senior Product Line Manager bei Nike. Bei der Entwicklung eines Nike Sport-BHs "legen wir besonderes Augenmerk auf die Passform des Unterbrustbands, um sicherzustellen, dass es das Brustgewebe adäquat unterstützt. Außerdem verwenden wir Stabilisatoren in den Trägern, um Auf- und Abbewegungen zu reduzieren."

Bei der Wahl des optimalen bügellosen Sport-BHs ist aber nicht nur der Tragekomfort wichtig, obwohl dieser zweifellos von großer Bedeutung ist. Bügellose Sport-BHs können nämlich mit dem richtigen Design zudem hervorragenden Halt bieten. Eine in der Fachzeitschrift Frontiers in Sports and Active Living veröffentlichte Studie zeigt, dass ein besserer Halt für die Brüste die Laufleistung steigern kann. Des Weiteren deuten andere Studien daraufhin, dass ein unzureichender Halt nicht nur schneller zu Ermüdung führt, sondern auch die effektive Atmung sowohl während des Workouts als auch im Alltag beeinträchtigt.

Hier erfährst du mehr über einige der besten bügellosen Sport-BHs von Nike. Sie alle bieten selbst bei Aktivitäten mit hoher Intensität optimalen Halt.