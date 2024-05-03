Neue Nike Produkte für Schwangere und Mütter: Ein mit tragbaren Milchpumpen kompatibler Sport-BH und EasyOn-Schuhe für die Zeit während und nach der Schwangerschaft

Wissenswertes:

Die Nike Teams haben zwei neue essenzielle Workout-Styles entwickelt, die dich durch die Schwangerschaft und die ersten Wochen nach der Geburt begleiten: einen vielseitigen, tragbaren Sport-BH, der mit tragbaren Milchpumpen kompatibel ist und Schuhe, die sich leichter anziehen lassen.

Die Nike (M) Kollektion erhält mit einem neuen Workout-Kleid und überarbeiteten Workout-T-Shirts, -Tanktops, -Shorts und -Leggings für Schwangere Zuwachs.

In der Nike Training Club App gibt es im (M)ove Like a Mother-Trainingsplan neue, von Expert:innen geführte Workouts für die Zeit nach der Geburt.

Während der Schwangerschaft und der ersten Zeit nach der Geburt ändert sich praktisch alles. Ganz gleich, in welcher Lebensphase du bist: Bei Nike erhältst du hochwertige, vielseitige Workout-Bekleidung, die speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. In Zusammenarbeit mit jungen Müttern und Menschen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben, haben die Nike Teams einen stylishen Sport-BH entwickelt, der das Abpumpen von Milch erleichtert. Und die EasyOn-Schuhe für die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt lassen sich ganz leicht an- und ausziehen.

"Wir glauben, dass Innovationen für die Mutterschaft genauso wichtig sind wie jede andere Nike Innovation", sagt Kelly O'Connor, Director of Lifestyle Footwear Product bei Nike.

Fanny Ho, Nike Senior Managerin für Design Innovation, sagt: "So viele Mütter und engagierte Partner:innen haben leidenschaftlich an der Entwicklung mitgewirkt. Wir wussten, dass Mütter davon begeistert sein würden."

Der Nike (M) Swoosh Sport-BH wurde entwickelt, um frischgebackenen Eltern die notwendige Flexibilität zu bieten, die sie bisher vermisst haben. Er kann selbst beim Abpumpen und Stillen getragen werden – sogar während eines Workouts.

Eigenschaften des Swoosh Sport-BHs:

Kompatibel mit tragbaren Milchpumpen

Leichtes Öffnen mit einer Hand zum Stillen

Verstellbares Brustband und anpassbare Körbchen, die sich an den sich verändernden Körper anpassen

Feuchtigkeitsregulierendes Material hilft, Flecken im Brustbereich zu verhindern (Nike Leak Protection: Stillzeit)

Gepolsterte Schaumstoffträger für die Entlastung von Druckpunkten

Mesh-Lagen für angenehme Atmungsaktivität

Die meisten Sport-BHs zum Stillen sind "entweder zu elastisch und bieten keinen Halt, oder sie sind zu fest und passen sich den Schwankungen der Brustgröße oder tragbaren Milchpumpen nicht an", sagt Ho. "Wir haben im Rahmen des Projekts mit unzähligen Frauen gesprochen, die das Gefühl hatten, ständig Kompromisse zwischen Tragekomfort und Halt eingehen zu müssen. Wir wollten ein Produkt entwickeln, das ihnen beides bieten kann."