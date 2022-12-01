Der Look von Nike FC: Maria

"Fußball inspiriert meine Arbeit und meinen Style", erzählt Maria Maleh, vielseitiger kreativer Kopf und Mitbegründerin des Hobby-Fußballclubs Hamster FC. "Ich bin ein großer Fan von schönen Trikots und ihrer Farbenwelt, den Materialien, Schriftarten und der Passform."



Wir trafen uns mit Maria in ihrem Haus/Studio in der Nähe der Hackney Marshes, einer weitläufigen öffentlichen Grünanlage, wo ihre "Hammies", wie sie sie liebevoll nennt, trainieren. Sie zeigte uns verschiedene vom Fußball inspirierte Looks, für die sie unsere neuesten National Team-Kollektionen mit Stücken aus ihrer eigenen Garderobe kombiniert hat. Scrolle nach unten, um sie dir anzusehen.