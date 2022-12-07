Der Look von Nike FC: AntsLive
Kultur
AntsLive ist Musiker, Model und ehemaliger Jugendtrainer. Er wurde in London geboren und ist dort aufgewachsen, doch seine vom Fußball inspirierten Looks zeigen internationalen Flair.
"Beyond the Fit" ist eine Serie, in der kreative Talente mit ihren einzigartigen Styles zeigen, wer sie sind.
"Mode und Fußball gehören für mich einfach zusammen", sagt AntsLive, Musiker, Model und Fußballer von Kindesbeinen an. Er ruft uns aus dem Studio an, in dem er in Hackney, London, seine Musik aufnimmt.
Nachdem er zehn Jahre lang selbst leidenschaftlich Fußball gespielt hat, war er acht Jahre lang Coach von Jugendteams. Daher war es für Ants schon immer selbstverständlich, auch außerhalb des Spielfelds Trikots und sportliche Kleidung zu tragen.
"Mein Manager versucht manchmal, mich in diese eleganten Freizeitoutfits zu stecken", lacht er, "aber meistens ziehe ich einfach einen Trainingsanzug an. So bin ich aufgewachsen und das bin ich."
Wir haben uns mit Ants in seinem Studio getroffen, um Artikel aus unseren neuesten National Team-Kollektionen zu testen. Scrolle nach unten, um dir die Looks von drei seiner Lieblingsteams anzusehen.
Das schöne Spiel
"Ich trage jedes Oberteil des brasilianischen Teams, weil mir die Farben so gut gefallen. Einige meiner Lieblingsspieler sind Brasilianer und einer meiner absoluten Schätze ist ein Trikot mit der Unterschrift von Ronaldinho – mein Lieblingsspieler aller Zeiten."
"Wenn ich jemanden treffe und diese Person mag Fußball oder Musik oder wir sind Fans von demselben Team, werden wir uns auf alle Fälle gut verstehen. Mehr braucht es nicht."
AntsLive
Musiker, Model, Fußballer, ehemaliger Jugendcoach
Allez Les Bleus
"In diesem französischen Trainingstrikot könnte man mich gerne begraben. Frankreich ist für mich der Inbegriff von Mode. Die Art und Weise, wie sich die Leute in Paris kleiden, ist einfach extrem cool. Als die Jordan x PSG-Kollektion erschien, habe ich mich sofort eingedeckt."
It's coming home
"Natürlich bin ich Englandfan! Schließlich bin ich in London geboren und aufgewachsen. Wenn [das Turnier] losgeht, tauche ich komplett in die britische Kultur ein: Ich gehe in den Pub und sehe mir das Spiel an. Ich liebe das."
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon