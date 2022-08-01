Leckere, von Ernährungsberater:innen empfohlene milchfreie Snacks für die Schule
Ernährung
Ein Leben ohne Milchprodukte kann einfach sein — und lecker. Hier geben Expert:innen Tipps für das Pausenbrot.
Wenn Pizzastücke oder Käsesticks bei Kindern zu Verdauungsproblemen führen, leiden sie vielleicht an Laktoseintoleranz.
Laktose ist der natürliche Zucker in Milch und anderen Milchprodukten wie Käse, Schlagsahne und Milcheis. "Bei einer Laktoseintoleranz fehlt dem Körper das Verdauungsenzym [Laktase], das zum Abbauen von Laktose erforderlich ist", sagt Erin Palinski-Wade, zertifizierte Ernährungsberaterin und Personal Trainerin.
Dadurch wird Laktose nicht richtig im Dünndarm verdaut, sondern gelangt unverdaut in den Dickdarm, wo sie durch die Fermentierung abgebaut wird, so The American College of Gastroenterology. Bei diesem Abbau entsteht eine Mischung aus Molekülen, organischen Säuren, Kohlendioxid und Wasserstoffgasen, die bei Personen mit Laktoseintoleranz Verdauungsprobleme hervorruft.
Was sind die Symptome von Laktoseintoleranz?
"Zu den häufigsten Symptomen gehören Blähungen, Verstopfung und/oder Durchfall", sagt Jessica Cording, R.D., Ernährungsberaterin und Gesundheits-Coach. Laut dem American College of Gastroenterology können ebenfalls Bauchkrämpfe oder -schmerzen sowie plötzlicher Harndrang innerhalb von zwei Stunden nach dem Konsum von Milchprodukten auftreten. Laut dem Boston Children’s Hospital leiden etwa 30 bis 50 Millionen amerikanische Kinder und Erwachsene unter Laktoseintoleranz.
Auch Kinder mit einer Kuhmilchallergie müssen sich milchfrei ernähren. Dabei handelt es sich um eine Störung des Immunsystems, bei der die Immunabwehr durch ein Protein in der Milch ausgelöst wird. Es können milde oder schwere Reaktionen auftreten, normalerweise in Form von Juckreiz, Schwellungen, Ausschlag oder Reizungen. In manchen Fällen kann eine Kuhmilchallergie eine potenziell lebensbedrohliche Anaphylaxie auslösen, so das Institut Food Allergy Research & Education.
Etwa 2,5 Prozent der amerikanischen Kinder unter drei Jahren haben eine Kuhmilchallergie. Damit ist sie die häufigste Lebensmittelallergie bei Babys und Jugendlichen, so Food Allergy Research & Education. Laut einer 2019 in Frontiers in Pediatrics veröffentlichten Studie sind Lebensmittelallergien bei Kindern (in Industrie- und Schwellenländern) in den letzten 20 Jahren häufiger aufgetreten. Auch wenn sich die Allergie bei den meisten Kindern wieder verwächst, bleibt die Kuhmilchallergie auch bei Erwachsenen eine der häufigsten Lebensmittelallergien.
Palinski-Wade rät Eltern eindringlich vor Selbstdiagnosen ihrer Kinder.
"Wenn ein Kind keine Milch verträgt, sollte unbedingt ein Allergietest durchgeführt werden", sagt sie. "Zunächst geht es darum, die Ursache des Problems herauszufinden. Du musst wissen, welche Lebensmittel [dein Kind] nicht verträgt."
Milchfreie Ernährung
Der Verzicht auf Kuhmilchprodukte – und Kalzium – muss bei der milchfreien Ernährung kein Problem darstellen. Beide Ernährungsberaterinnen sind sich sicher, dass ein möglicher Nährstoffmangel vermieden werden kann.
"Kuhmilchprodukte sind hauptsächlich für ihren Kalziumgehalt bekannt, aber Kalzium ist auch in vielen anderen Lebensmitteln enthalten", sagt Cording.
Sie erklärt, dass es abgesehen von Kuhmilch auch noch andere gute Kalziumquellen gibt, wie Tofu, Lachs, Mandeln, Hülsenfrüchte, weiße Bohnen, Brokkoli und dunkelgrünes Blattgemüse sowie mit Kalzium angereicherte Säfte und Müslis.
"Außerdem sind viele andere Milchsorten wie Mandel- oder Sojamilch mit Kalzium, Vitamin D und anderen Nährstoffen versetzt, die normalerweise in Kuhmilch enthalten sind", sagt sie.
Palinski empfiehlt Eltern auch hier eine professionelle Beratung, bevor sie Entscheidungen zur Ernährung ihrer Kinder treffen.
"Eltern und Erziehungsberechtigte sollten die Ernährungsbedürfnisse ihres Kindes mit ihrer Kinderärztin oder ihrem Kinderarzt oder einer/einem Ernährungsberater:in besprechen und herausfinden, ob Ergänzungsmittel für sie geeignet sind", sagt sie.
Leckere milchfreie Snacks für Kinder
Damit Kinder gerne zu gesunden, milchfreien Lebensmitteln greifen, so Palinski Wade, müssen sie Möglichkeiten dazu in der eigenen Küche finden.
"Für die meisten Milchprodukte und Snacks auf Kuhmilchbasis gibt es ähnliche milchfreie Alternativen", sagt sie. Ältere Kinder könnten mithilfe von registrierten Ernährungsberater:innen lernen, die Kennzeichnungen an Lebensmitteln zu lesen und damit potenzielle Allergene selbst zu erkennen, fügt sie hinzu.
Im Anschluss findest du Vorschläge der beiden registrierten Ernährungsberaterinnen für einfache milchfreie Snacks für einen leckeren Start in das neue Schuljahr:
Ideen für schnelle Snacks, die Kinder mögen:
- Milchfreies Joghurt (wie Soja oder Kokos) mit Obst. Hinweis: "Bei einer Intoleranz gegenüber Laktose oder dem A1-Protein [ein Protein in Kuhmilch] kannst du stattdessen zu laktosefreien Milch-/Joghurtprodukten greifen, die nur das A2-Protein enthalten, zum Beispiel Ziegenjoghurt", so Palinski-Wade.
- Veganer Käse, kleine Möhren und Vollkorncracker.
- Sellerie mit Erdnussbutter und Beeren.
- Hummus, geschnittenes Gemüse und Vollkorncracker oder -toast.
- Guacamole, geschnittenes Gemüse und Vollkorncracker oder -toast. "Vielleicht ein hartgekochtes Ei, um etwas mehr Protein zu erhalten", sagt Cording.
- Eine Scheibe Vollkorntoast mit Nuss- oder Samenbutter.
- Fertige knusprige Kichererbsen-Snacks (aus dem Snackregal im Supermarkt). "Diese Produkte erfordern keine Zubereitung und bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Proteinen und Ballaststoffen", sagt Cording.
Text: Amy Capetta