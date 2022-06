Die beste Länge für Laufshorts ist eine Frage der persönlichen Vorliebe. Die Beininnenlänge einer Shorts ist die Länge der Naht von der Oberseite des Innenschenkels bis zur Beinöffnung der Shorts. Einige Läufer:innen fühlen sich mit weniger Stoff und einer kürzeren Beininnenlänge wohler, wohingegen andere Sportler:innen Shorts mit mehr Schutz bevorzugen. Nike bietet Shorts mit einer Beininnenlänge von 7 cm, 17 cm und dazwischen liegenden Größen an. Probiere verschiedene Modelle an und finde heraus, was dir am besten gefällt.